"He pasado por ello y la gente necesita ayuda": Lady Gaga en el documental sobre salud mental del Príncipe Harry

El próximo viernes 21 de mayo se estrena en la plataforma Apple TV+ The Me You Can’t See (El yo que no puedes ver), el documental que Enrique de Inglaterra y la presentadora Oprah Winfrey llevan dos años preparando.

"Ahora más que nunca hay una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza alrededor de la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad", escribía Oprah Winfrey en sus perfiles de Instagram y Twitter, donde anunció el estreno de esta docuserie, que intentará, a través de varios testimonios, normalizar los problemas derivados de la salud mental.

Un documental para reducir el estigma de la salud mental

"The Me You Can’t See es una nueva docuserie, con producción ejecutiva del príncipe Enrique y mía, que presenta historias que ayudarán a levantar el velo sobre el estado actual de la salud mental y que, ojalá, puedan llegar a la conversación global. Puedes ver todos los episodios el 21 de mayo en AppleTV+", añadió Winfrey, que hará junto al príncipe Harry el papel de entrevistadora.

El pasado mes de abril, Meghan Markle reconoció durante su entrevista con Oprah Winfrey que tuvo pensamientos suicidas durante el tiempo que pasó con la familia real británica y el objetivo de este documental no es otro que reducir el estigma sobre las personas que sufren este tipo de trastornos.

Quiénes participan

El cartel promocional del documental muestra a la cantante Lady Gaga; a la también intérprete Glenn Close, al conferenciante Zak Williams -hijo del fallecido actor Robin Williams-; a los jugadores de la liga de baloncesto de EE. UU DeMar DeRozan y Langston Galloway y al cocinero Rashad Armstead. Todos ellos darán sus propios testimonios acerca de la salud mental y pondrán sobre la mesa sus propias experiencias.

El testimonio de Lady Gaga y Glen Close

"No cuento esta historia para mi propio beneficio. He pasado por ello y la gente necesita ayuda", dice Lady Gaga en el primer avance del documental. "Me congelé y sólo...", añade en otra toma antes de romper a llorar. No es la primera vez que Lady Gaga se sincera sobre estas dificultades y todo apunta a que su testimonio será determinante en el documental.

"Creo que es nuestro estado natural estar conectados", se escucha decir a Glen Close, a quien también se la ve visiblemente emocionada durante la entrevista.