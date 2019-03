Laura Escanes enseña los desagradables mensajes que le mandan los haters: "Payasa, buscavidas"

Desde que Laura Escanes hizo pública su relación con el presentador Risto Mejide, la influencer ha tenido que lidiar con las críticas sobre su diferencia de edad, y, peor aún, ha tenido que soportar cómo la tildan de 'oportunista' e 'interesada'.

Así, además de las clásicas críticas que puede recibir cualquier modelo por su físico (que si está gorda, que si está delgada, que si el corte de pelo no le favorece....), Laura tiene que aguantar cómo usuarios anónimos juzgan su relación y su embarazo, calificándolo de "braguetazo".

Harta de la situación, Laura Escanes ha hecho 'pantallazo' a uno de estos demoledores mensajes y lo ha publicado en su cuenta de Twitter, donde ha añadido: "como para no bloquear".

Este es el despreciable mensaje que el usuari@ nailsunas_lindas dedica a Escanes: "Menuda payasa estas hecha, buscavidas. A cobrar tu pensión vitalicia con un pobre niño al que educarás en liberalismo sexual, ojala sea una niña. Por mi te puedes morir pedazo de inútil, que no vales pa na cuando entre vox tu maridito y tu os quedáis sin paguitas. Y tendrás que ponerte a currar en una panadería levantarte a las 6 de la mañana y coger el metro", y sigue, "puta inútil ojalá te mueras. No has dado un palo al agua en tu vida y braguetazo con Risto".

Así anunciaba la joven la feliz noticia de su embarazo: ¡Enhorabuena!