La tajante respuesta de Laura Escanes a las críticas por su nuevo corte de pelo

La influencer Laura Escanes se ha cortado el pelo y su nuevo look no ha estado exento de críticas. Una vez más, la joven no se ha quedado callada y ha querido responder a sus 'haters'.

Primero se cortó la media melena, luego se lo rebajó mucho y ahora se ha hecho el boycut más arriesgado. Laura Escanes se ha quitado el flequillo y apenas ha dejado un par de mechones de pelo más largos. El resto, rapado.

Como cada cambio que se hace, ese nuevo look no ha pasado desapercibido y se ha convertido en el blanco de muchas críticas. "Con lo guapa que estás con el pelo largo... no te lo cortes más", "te quedaba mejor el pelo más largo... así te ves más mayor", escribían los usuarios.

Aunque la mayoría de críticas no eran irrespetuosas, la influencer ha querido salir al paso de los comentarios negativos respondiendo de manera taxativa: "El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mi", ha escrito en su perfil de Instagram.