Laura Pausini necesitó oxígeno durante su concierto en Quito por la altura de la ciudad

Laura Pausini está recorriendo el mundo con su gira Io Canto World Tour, con la que actuó en cinco ciudades españolas entre marzo y abril. Ahora, la italiana está de visita en Latinoamérica, y el pasado 24 de abril celebró un espectáculo en el Coliseo Ruminahui de Quito (Ecuador).

Más allá de las numerosas canciones que interpretó, el concierto estuvo marcado por la altura de la ciudad. Por este motivo, Laura Pausini requirió de oxígeno sobre el escenario y entre bambalinas. Según Ecuavisa, la artista compartió el momento en backstage en una historia de Instagram donde explicó que, efectivamente, la altura de Quito le pasó factura.

En otro momento del concierto, Laura Pausini recibió oxígeno desde el escenario con la ayuda de su asistente Max. "¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no?", preguntó con la mascarilla puesta. En ese instante, la artista habló como pudo para presentar la siguiente canción y no detener el espectáculo.

No es la primera vez que Laura Pausini requiere de oxígeno durante un concierto. Algo similar ocurrió en 2024, en la Arena Ciudad de México, donde tuvo que utilizar una mascarilla por sentirse sofocada ante las condiciones del recinto. Como esta vez, el humor le sirvió a la cantante para quitarle importancia al momento.