Laura Pausini pide perdón tras criticar a asistentes de su concierto que no estaban cantando

Laura Pausini está dejando cientos de momentos icónicos durante los conciertos de su gira Yo Canto World Tour, con la cual dio un show espectacular en España.

Recientemente, durante su actuación en el Arena 1 de Lima, Perú, el pasado 18 de abril, la cantante detuvo su actuación para reprender a unos fans que se encontraban en primera fila, pero que no estaban cantando.

Sin embargo, tras este momento que ha despertado aplausos y críticas a la par, la artista ha respondido al comentario de un fan en la última publicación de su cuenta de Instagram para pedir perdón y explicarse mejor.

¿Qué ocurrió realmente?

"Tengo que pararme", dijo Laura a mitad de actuación, antes de preguntar qué cámara estaba grabando al público. "Señor, necesita seguir un poco más allá porque en la primera fila pagan mucho, pero no saben las canciones", criticó la artista, despertando vítores y risas nerviosas.

"Allá cantan todos", continuó diciendo mientras señalaba a las gradas en actitud divertida, "y allí en la primera fila no cantan, chicos".

"Chicos de la primera fila, moved los labios", remató.

Las disculpas de Laura Pausini

Para muchos, esta actitud fue aplaudible, pues en ocasiones los espacios privilegiados de los conciertos son reservados para influencers o personas que van a los conciertos para "fardar" de estar allí, cuando no son realmente fans acérrimos.

Sin embargo, muchos la criticaron y la tacharon de arrogante, señalando que no es nadie para juzgar cómo deben comportarse o no los asistentes a sus conciertos.

Ante esta polémica generada en redes, Laura Pausini se pronunció a través de un comentario en Instagram: "Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quienes están justo enfrente permanecen callados resulta un poco triste, especialmente cuando detrás todos cantaban".

"A veces pienso [...] que en la primera fila se sientan invitados del promotor y que esos boletos ni siquiera llegan a la venta para los fans de verdad, los que cantan todo", comentó la cantante a pesar de reconocer que no estaba segura de este hecho.

Sin embargo, quiso disculparse: "Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas".

"Solo pienso que en un concierto de tres horas no vas únicamente a escuchar, sino también a cantar, compartir, emocionarte y mostrar al artista y a sus músicos tu cariño, como nosotros intentamos darlo todo durante cada segundo del concierto", enfatizó.