Un fan borracho, Ricky Martin por videollamada y Jeanette: los momentazos del concierto de Laura Pausini en Madrid

Laura Pausini, en el concierto del 6 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Madrid | Gtresonline

Con Laura Pausini todo puede pasar. La artista italiana se presentó este lunes 6 de abril en el Movistar Arena de Madrid para despedirse del público español en una noche en la que desde el primer momento se mostró dispuesta a pasarlo bien y consiguió que en tres horas de concierto el ánimo del público no decayese en ningún momento. Si eso pasa, ya está ella para llamar la atención a los fans que bajan la guardia.

Si en Barcelona había llamado al orden a una persona del público al que pilló bostezando, en Madrid regañó a un seguidor que había acudido al recinto borracho y estaba montando jaleo. El alcohol no es buen consejero para llevar a cabo el lema de Laura Pausini: haz el amor y no la guerra. "Nosotros aquí después del concierto vamos a follar, que se sepa", insistió la cantante en uno de los momentos más virales de la noche. "Bebed poco, chicos, no ayuda".

Después de invitar a Mikel Izal, Antonio Orozco, Mónica Naranjo y Rosana a sumarse a las citas anteriores, el concierto de Madrid no fue diferente. La cantante contó con Jeannette y Pablo López sobre el escenario y coló también a Ricky Martin, que entró por videollamada antes de cantar LIVIN' LA VIDA LOCA.

Laura Pausini no bajó el ritmo en ningún momento y prolongó el concierto hasta más allá de que las luces se encendiesen. Cuando todo el mundo estaba abandonando el recinto, la cantante volvió al escenario para regalar una breve selección musical con homenaje al poeta italiano Gino Paoli, fallecido el pasado 24 de marzo.

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El fan borracho al que leyó la cartilla

"¿Qué están hablando que yo estoy hablando, coño?". Laura Pausini no tuvo problemas en interrumpir su discurso para callar a una persona del público que estaba haciendo demasiado ruido. Un fan borracho al que leyó la cartilla porque ella "no es una cantante para beber". "Si tú bebes mucho después... (fallas) Y nosotros aquí, después del concierto vamos a follar, para que se sepa", dijo la intérprete que animó a sus seguidores a beber poco: "No ayuda [en el sexo]".

La sorpresa de Jeannette

Era una de las cantantes que sonaba como posible invitada de la noche. Jeanette se sumó al show poco después de arrancar para cantar junto a Laura Pausini ¿Por qué te vas?, el éxito de los 70 que Laura Pausini descubrió cuando estaba haciendo la selección del álbum YO CANTO 2 y que le dejó totalmente fascinada.

No podía faltar Pablo López y 'El Patio'

Si en Barcelona estuvo acompañada de Antonio Orozco, en Madrid no podía faltar Pablo López. Laura Pausini llamó a su compañero de La Voz para cantar juntos El Patio, que los dos artistas habían interpretado antes en el talent de Antena 3.

Laura Pausini no se sabe sus letras... ¿y?

Ella no tiene secretos y, en pleno concierto, decidió contarle a un fan mexicano al que invitó a subirse al escenario para cantar juntos Eso Y Más que usa prompter. “Las palabras están escritas ahí porque yo también… no, porque canta tú durante 33 años en 18 idiomas, ¡no me puedo recordar todo!”, le dijo para que él también se ayudase de la pantalla para seguir la letra del tema.

La videollamada de Ricky Martin

Ricky Martin no pudo estar en el concierto pero irrumpió en el Movistar Arena por videollamada. La italiana aprovechó un momento en el camerino para llamar a su colega y darle paso a LIVIN' LA VIDA LOCA, una canción que acompaña del lema "Nosotros hacemos música, no hacemos la guerra" y que precede a Mariposa tecknicolor, la canción de Fito Páez que sirve como cierre del concierto.

El homenaje a Gino Paoli

Las luces del Movistar Arena de Madrid ya estaban encendidas cuando Laura Pausini volvió al escenario para prolongar la noche de fiesta y regalar a sus seguidores un emocionante bonus track. La italiana interpretó varios temas incluido este Il Cielo In Una Stanza, un homenaje al poeta recientemente fallecido Gino Paoli.

'Nemica' y el teléfono de una fan

El recinto se tornó mucho más acogedor en los últimos minutos del show cuando Laura Pausini interactuó con su público, confesó las canciones que no le gustaban y hasta cogió el teléfono de una fan para interpretar un tema que le había sugerido. Siempre cercana.

Bastaba, 'a capella'

Antes de despedirse cantando Con la música en la radio, Laura Pausini respondió a la petición de otro seguidor que le sugirió que cantase Bastaba. No es su favorita pero hizo una emocionante interpretación a capella que enmudeció a la arena.