Leiva confirma su relación con Almudena Cañedo: las fotos juntos en París

Leiva está enamorado de nuevo. Desde hace unos meses las cámaras han captado al artista paseando junto a la ilustradora, modelo y empresaria Almu Cañedo por las calles de Madrid, pero ahora la pareja da un paso más y decida hacer pública su relación.

Lo han hecho en la Fashion Week de París, donde la pareja ha decidido posar ante los focos. El intérprete de El polvo de los días raros no podía dejar pasar el desfile a cargo de su amiga y diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, y ha asistido acompañado de su nuevo amor.

Leiva y Cañedo han formado parte del front row del desfile: el por íntimo de la diseñadora, y ella por ser la encargada de pintar a mano las botas que vistieron a las modelos en El Petit Palais, que pertenecen a la Exposición Universal de 1900 que alberga el Museo de Bellas Artes.

Y la pareja se han dejado fotografiar de manera más que natural, después de que comenzaran los rumores de su noviazgo hace seis meses, y tras haberse dado una segunda oportunidad después de un primer intento romántico.

La cronología de su amor

Leiva, de 45 años, y Almu Cañedo, de 31 años, se conocen desde 2022. La modelo protagonizó el videoclip de Leiva de Con el pañuelo en los ojos. Y poco después se dieron juntos durante seis meses.

Sin embargo, la relación no prosperó, pero en verano de 2025 decidieron darse una segunda oportunidad, y fueron vistos juntos paseando por Madrid.

Cañedo es un pilar fundamental en la vida de Leiva, y así lo reflejó el cantautor sin mostrarla en plano en su documental Hasta que me quede sin voz. En él se intuye a la diseñadora a través de un reflejo en el espejo, con un vestido rojo y haciendo una foto.