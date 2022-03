La letra de 'SloMo' de Chanel no se modificará: prevalece la "libertad de creación"

Chanel viajará a Turín para representar a España en Eurovisión con la misma canción que se escuchó en el Benidorm Fest. Tras la victoria de la cubana afincada en Cataluña fueron muchas las voces que apuntaron a que la letra de SloMo tenía tintes sexistas y que perpetuaba los estereotipos de género.

Frases como "si tengo un problema, no es monetary" o "yo vuelvo loquito' a todos los daddies" despertaron las críticas de algunos eurofans a pesar de que la cantante recibió el apoyo de compañeras como Tanxugueiras o Rigoberta Bandini. Leroy Sánchez es el compositor de la polémica canción y cree en su propuesta a pesar del odio que han recibido en las redes. "Fuera hay mucha gente que está flipando con la actuación, y en España no nos olvidemos que ha habido mucha gente que ha votado por Chanel y ha apoyado la candidatura siendo una artista completamente nueva", dijo en una entrevista con GQ.

La posibilidad de intervenir la letra del tema la puso sobre la mesa Ignacio Elguero, directivo de RTVE que declaró en el espacio 'RTVE responde', que Slomo podría sufrir algún cambio "si hubiera una sugerencia por parte del Observatorio de Igualdad".

La letra no sufrirá cambios

Así, el Confidencial Digital informa este miércoles que finalmente RTVE ha decidido que el tema no será intervenido. Ha sido Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad, la que este lunes en una reunión de consejeros determinó que no se iba a producir ningún cambio en la letra de SloMo porque debe prevalecer "la libertad de creación". Además, apuntó que se trataba de una "polémica sobrevenida".

La espectacular actuación de Chanel en el Festival da Canção // YouTube

"Me siento orgullosa de la letra que canto"

La cantante fue una de las invitadas de la segunda semifinal del Festival da Cançao, certamen donde se elige al representante portugués y en el que volvió a interpretar sobre el escenario la propuesta española. Además, con motivo de su primera parada internacional, la catalana de la Habana ofreció una entrevista a EFE donde aseguró que se siente "orgullosa" de la canción.

"Me siento orgullosa de cantar la letra que estoy cantando. Todo el mundo tiene una opinión y es respetable, pero tengo la mía y al final defiendo este tema con todo, con mi armadura de mujer y de ser humano también, y me lo paso muy bien", sostiene tajante, en una charla con Brian Bujalance.

La letra de SloMo

Let's go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo