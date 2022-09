"Me llamó abuelo": Matt Smith asegura que el príncipe Harry veía la serie 'The Crown'

Matt Smith quería ser futbolista pero una enfermedad le obligó a aparcar su pasión por el deporte y embarcarse en el hobby de la interpretación.

Su profesor de teatro le dijo que tenía talento y desde entonces ha interpretado numerosos papeles, como al Dr. Who o a Daemon Targarean en precuela de Juego de Tronos La casa del Dragón, un papel que le han brindado un gran reconocimiento a nivel internacional.

También dio vida al príncipe Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II, en las dos primeras temporadas de la serie The Crown. La histórica ficción trata sobre la vida de la reina Isabel II: desde su educación para ocupar el trono de Reino Unido hasta su relación con sus hijos, futuros herederos de la Corona.

Por sorprendente que parezca, el actor aseguró en una entrevista para The today Show que sabe que hay miembros de la realeza inglesa que veían la serie, como el príncipe Harry: "Conocí a Harry una vez, en el polo, lo que suena un poco grandioso, pero no fue tan grandioso. Se acercó a mí y me dijo: 'Abuelo' ¡Vio la serie! Bueno, no puedo decir que sepa si lo ve actualmente, pero en ese momento sí la veía".

Una curiosa anécdota que revela que el hijo pequeño de Carlos III y Diana de Gales siguió, durante al menos unas temporadas, los capítulos de la serie que recoge las relaciones de su familia, que al fin y al cabo es la Familia Real Británica.

La reina Isabel II veía 'The Crown'

En la misma charla le preguntaron a Matt Smith si sabía de algún otro miembro más de la realeza que viera la serie. El actor respondió: "Oí que la reina (Isabel II) veía la serie y, por lo visto, normalmente lo veía en un proyector el domingo por la noche".

Lo que sí tiene muy claro el actor es que el desaparecido Felipe de Edimburgo no la veía. Smith reveló que un amigo suyo le preguntó en una cena al monarca si veía la serie, a lo que este respondió: "No seas ridículo".