Lola Índigo confiesa en 'El Hormiguero' los trucos para ligar en Tinder

Hace poco más de un año y medio Mimi Doblas era una joven bailarina y cantante que luchaba por sus sueños y así lo demostró en OT, donde saltó a la fama.

Tras su paso por la Academia, la artista formó Lola Índigo, su proyecto musical junto con un cuerpo de baile, pero ese no ha sido el único cambio en su vida.

La cantante ha visitado 'El Hormiguero', donde ha presentado su álbum debut Akelarre, pero también ha hablado de todo lo que ha vivido en este último año, en el que ha triunfado con temas como Ya no quiero ná o Mujer Bruja.

Mimi ha explicado que echa de menos su pueblo y tener más tiempo para ir a bodas, pero esto no es lo único, ya que ya no liga en Tinder. Antes de ser famosa, la cantante conocía a chicos por esta aplicación, pero se eliminó el perfil, aunque no descarta volver.

play

Asimismo, Lola Índigo no podía marcharse de 'El Hormiguero' sin mostrar su talento y lo hizo con Maldición.