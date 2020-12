Macarena Gómez crea polémica al hablar del feminismo: "Hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez está promocionando 30 monedas, la nueva serie paras HBO dirigida por Álex de la Iglesia. Con motivo de este estreno, la actriz acudió al programa Este es el mood, presentado por Amarna Miller, donde ha realizado unas controvertidas declaraciones.

En este espacio se le preguntó su opinión sobre el machismo en la industria del cine y la televisión: "Si hay más hombres en la industria, escribirán sobre lo que más conocen, así que escriben más papeles para hombres, y esa es la gran tristeza", explicaba la actriz.

Por otro lado, Macarena aseguraba de que se trata de un proceso lento, y que siente que se está "forzando el feminismo" y que está en contra de esa imposición. "Lo siento, aquí me van a asesinar...", aseguraba.

"Para empezar tienen que ser tus papás quienes te eduquen, quienes te hablen de la igualdad. A mi cuando me dicen que en una entrevista he dicho que no me gusta el feminismo radical... No. Yo he tenido conversaciones con mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres", continúa explicando. "Pues no cariño, no. Yo necesito a los hombres a mi alrededor, y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Porque somos iguales que los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos".

Finalmente, Amarna le pregunta si siente que hay un discurso de odio hacia los hombres: "Yo sí que lo he sentido", concluye Macarena.

POLÉMICA EN REDES

Estas declaraciones de Macarena Gómez han generado todo tipo de opiniones en la red. Mientras muchas personas defienden y están de acuerdo con el discurso de la actriz, otros creen que está haciendo un flaco favor a las mujeres.