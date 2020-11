Macarena Gómez y el día que la reconocieron en un pueblo perdido de Japón

'30 Monedas' cuenta la historia de un pueblo donde nunca pasa nada... ¡Y de repente se desata el caos! "Las 30 monedas son las 30 monedas por las que Judas vendió a Jesucristo, y una aparece en Pedraza pero el Vaticano las quiere recuperar" , adelanta.

Y claro, rodar en un pueblo así... ¡Tiene sus cosas! "Había dos ancianitas vestidas de negro en el pueblo y les pedían que se pusieran en el plano, lo hacían muy bien. Pedraza es un sitio maravilloso, había muchos figurantes de los pueblos aledaños", cuenta. "Es una película de terror y fantasía en un pueblo castellano, el engranaje entre fantasía y naturalismo te lo tragas, no te parece raro", explica.

Macarena García es muy conocida en nuestro país, pero jamás imaginó lo que le pasó en un pequeño pueblo de Japón. "Estuve el año pasado en un pueblo perdido de Japón, y fui a comprar un kimono, y me dice la chica... 'tú eres una actriz española', y había visto 'Musarañas'", cuenta la actriz. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pero luego me cobró el kimono". ¡Qué fuerte!

En 30 Monedas el personaje Macarena García evoluciona mucho a lo largo de la serie. "Soy la alcaldesa en la sombra, la mujer de Miguel Ángel Silvestre", explica. "Mi hijo se ha enganchado".

"Me he lanzado y me he agrandado la nariz". Eso fue lo que escribió Macarena en sus redes sociales para una campaña de publicidad... ¡Y se lo creyó todo el mundo! "Me llamó Loles León diciéndome 'pero qué has hecho'".

Para terminar la entrevista recibimos a Ventura, que esta vez se ha puesto su turbante de pitoniso para hacerle una tirada de Tarot en la que descubriremos qué le depara el futuro a Macarena. ¿Cuál será su próximo viaje?, ¿y su próximo curro?

