Andrea Martínez, Miss Universo España, una ex jugadora de baloncesto feminista que no se considera "una Barbie"

El beach resort Los Olivos de Tenerife ha sido testigo de la coronación este pasado sábado de la nueva Miss Universo España.

Andrea Martínez, una leonesa de 27 años, será la encargada de representar a España en el certamen de Miss Universo que tendrá lugar en Las Vegas el próximo año. Su objetivo es "dejar a España tan alto como se merece" y en su currículum acumula ya una buena cantidad de éxitos.

En sus años escolares despuntó como promesa del baloncesto. Fue seleccionada por la Selección de Castilla y León para participar en los campeonatos de España infantil y cadete, además de ser preseleccionada por la selección de España para el Europeo sub 15.

Más adelante, se matriculó en Administración de Empresas, estudios que cursó entre España y Francia. Sin embargo, su vocación es trasladar a mundo un mensaje de fuerza, resistencia y apoyo. En una entrevista con La Otra Crónica, la joven habla de sus problemas con el bullying infantil y explica que no se considera una Barbie. "Quiero que se entienda que ya no se trata solamente de Barbies. Yo no me considero una Barbie y tampoco me considero "la mujer más bella de España". No lo soy, pero, en este momento, quizá soy la candidata a reina de belleza con el mensaje más fuerte", explica.

"Como dije, tengo muchas ganas de aprender, mejorar, escuchar, ensayar y poder defender a mí país con garra, elegancia y sin que nunca falte actitud", escribió en sus redes sociales como agradecimiento a los mensajes de apoyo.

Además, Andrea Martínez se considera feminista y lamenta que todavía haya quien no entiende el verdadero significado de la palabra. "Quiero igualdad salarial, de oportunidades. No quiero que por quedarte embarazada tu trabajo peligre, después de tantos años de sacrificio. ¡Necesitamos igualdad!", exclama.