Macarena Gómez pide ayuda en la red para encontrar a su perra

Macarena Gomez ha pasado un fin de semana complicado. Este sábado la actriz hacía saltar las alarmas con una publicación en su Instagram en la que contaba que su perrita, una hembra llama Costra, se había perdido.

La actriz no dudó en pedir ayuda a sus seguidores, facilitando un número de teléfono al que podían llamar si la veían o encontraban. Parece ser que la perra se fue de casa de forma voluntaria, y no es la primera vez que pasa. Sin embargo, esto no es algo fuera de lo normal en los animales. Puede que Costra se asustase y echase a correr o todo lo contrario, que viese algo que le llamase la atención y fuese tras él sin saber volver a casa.

La actriz ha dado una clave importante para reconocer a la perra: la costra que tiene en la cabeza, una marca que facilitaría su identificación.

"Mi perra Costra se ha vuelto a ir de casa!!! Importante: Tiene una costra en la cabeza. Por la zona de La Jonquera, Cabanas, Capmany, san Climent , Alto ampurda. Por favor, si la ha visto alguien llamar al tlf +34 681 045 018 ( no es mi tlf)".

Este domingo por la tarde la actriz volvía a pedir ayuda explicando que la pequeña Costra todavía no ha aparecido.