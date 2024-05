Madonna habla de la traumática muerte de su madre

Madonna terminaba el pasado fin de semana la gigantesca gira Celebration Tour con el show más masivo de la historia.

Más de millón y medio de fans se desplazaron hasta Copacabana, en Rio de Janeiro, para ver cómo la reina del pop cerraba un tour que deja numerosas anécdotas, invitados VIP sobre el escenario y hasta críticas y polémicas.

Con este back up a sus espaldas y el cansancio que supone, la artista ha vivido un Día de la Madre lleno de nostalgia este pasado domingo, cuando se celebró en Estados Unidos. Igual que hicieron muchas cantantes y celebrities, la artista ha compartido sus recuerdos maternos en su cuenta de Instagram, donde reveló qué se le pasaba por la cabeza cuando veía la foto de su madre presidiendo el escenario de los 81 conciertos del Celebration Tour.

"Estuve en el escenario durante 81 espectáculos, mirando el hermoso rostro de mi madre y preguntándome qué debía haber estado pensando mientras me decía adiós desde la ventana del hospital. Entré en la camioneta y cerré la puerta sin saber que era la última vez que la vería", relataba sobre la dolorosa pérdida de su madre, que murió cuando ella tenía cinco años, a causa de un cáncer.

"Nadie me dijo que mi madre se estaba muriendo; solo la vi desintegrarse misteriosamente y luego desapareció y no hubo explicación, excepto que se había ido a dormir, lo que explica mi tumultuosa relación con el sueño", asegura. Así, la cantante relaciona sus problemas para conciliar el sueño con lo que le contaron sobre el futuro de su madre, que espera que esté orgullosa de todo lo que ha logrado.

Una fecha tan especial le ha llevado analizar su propio papel como madre. Cuatro de sus seis hijos la han acompañado a lo largo del tour. Rocco (23) pintando en los trayectos entre ciudad y ciudad, Lola (27) escribiendo canciones, y David (18) y Mercy (17) estudiando para graduarse en la escuela secundaria.

"Me volví muy cercana a mis hijos en esta gira. Nos aferramos los unos a los otros. En las largas horas trabajamos y luchamos. Me ayudaron a manifestar mis sueños. En el caos y las tormentas, la monotonía y la repetición. Las noches de insomnio y el interminable embalaje y desembalaje", contaba antes de bromear sobre que no hay manual de instrucciones a la hora de criar a los retoños. "No hay una manera fácil de entrar en el juego de la maternidad. Sin manual ni universidad. Sólo prueba y error, aprende, triunfa y luego vuelve a fracasar. Y finalmente, darme cuenta de que me estaban criando a mí y no al revés", revelaba.

"Siempre me río con mis amigas y digo maternidad es igual a sufrimiento. Pero no es una broma, es lo más cierto que he dicho jamás", terminó.