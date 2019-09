Maluma llora tras comprar su primer avión privado y muchos fans critican su actitud

Maluma es uno de los artistas latinos más famosos en todo el mundo, pero como ocurre en la mayoría de estos casos los inicios no son fáciles. El artista siempre ha explicado su origen humilde y lo duro que ha tenido que trabajar para llegar donde está, pero también quiere compartir con sus seguidores sus alegrías.

El colombiano ha publicado un vídeo en el que se le ve llorando de emoción al comprar un avión privado, al que ha llamado 'Royalty Air'. Junto al vídeo el artista explica que hace 8 años fue a hacer una entrevista a una radio de Colombia y le cerraron las puertas: "a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado..."

Pero con mucho esfuerzo y sin dejar nunca de creer en sus sueños ha conseguido lo que tanto quería cuando empezó su carrera: "Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran".

Y aunque el mensaje tiene como objetivo animar y alentar a todos sus seguidores a perseguir sus sueños aunque se encuentren trabas por el camino, muchos de sus seguidores no se han tomado bien que Maluma publique un vídeo llorando por haber podido comprar un avión privado.

"@patingui: Es la primera vez que veo que alguien se filma recibiendo un avión privado, no lo vi ni a Ricky Martín, ni a Luis Miguel ni a otros famosos, evidentemente la Humildad es de los grandes, no es tu caso", "@luruizdi: Podrías haber dado de comer a tantos con esta porquería que te compraste. Estoy decepcionada", "@gloriaagb_:Y yo llorando desde los 16 años xke no llegamos a fin de mes, no consigo trabajo y veo que a mí madre la echan de casa, y los futbolistas y cantantes ganando tanto!!! Que vergüenza".

Por otro lado, también son muchos los seguidores que se alegran de que el artista haya conseguido su sueño. Además, muchos compañeros de profesión como Nicky Jam, J Balvin, Yandel, Zion o Wisin han querido felicitar al colombiano.