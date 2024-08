Manu Ríos es el hombre de moda: de cantante a actor de ‘Élite’ y a codearse con la jet set mundial

Ester Expósito, Aaron Piper, María Pedraza, Miguel Bernardeau… Las ocho temporadas de Élite, la serie juvenil de la plataforma Netflix, han sido una factoría de jóvenes actores que se han convertido además en cotizados rostros para marcas de moda y en auténticos fenómenos en redes sociales.

Uno de los últimos jóvenes intérpretes a los que este drama que tiene como escenario principal el instituto privado Las Encinas ha consolidado como una estrella internacional es Manu Ríos, que con solo 25 años ha cumplido el sueño de casi todo actor español: ha trabajado con Pedro Almodóvar y ha asistido a la Gala MET junto a Penélope Cruz y Rosalía.

En estos días, Manu Ríos estrena Respira, la gran apuesta de Netflix para esta temporada de la que él es protagonista junto a Blanca Suárez, Najwa Nimri y Aitana Sánchez Gijón, en la que da vida al médico residente Biel. "Estoy en un momento privilegiado, me siento súper agradecido de, más o menos, poder elegir el camino. Quiero aprovechar eso. Y cuidarlo", confiesa en la revista Esquire.

El niño de Calzada de Calatrava que cantaba a las clientas de su madre

El actor, nacido en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), conocido por ser el pueblo del director Pedro Almodóvar, es consciente de que ha sido el personaje de Patrick en tres temporadas de Élite —la cuarta, la quinta y la sexta— el que la ha dado la oportunidad de cumplir su sueño desde que era niño, aunque también le hizo enfrentarse al lado menos agradable de la fama. "Cuando salí de la serie apenas podía entrar a Twitter. Había comentarios muy dañinos sobre mí", contó en una entrevista en El País.

Con solo cinco años, el joven artista ya cantaba a las clientas de la peluquería de su madre y unos años después empezó a grabar covers de sus canciones preferidas que subía a su canal de Youtube. Fue entonces cuando participó en el programa de la televisión manchega Cantando en familia y después en el de Telecinco Tú sí que vales, donde mostró su talento como bailarín.

Con apenas 12 años, se convirtió en actor de musicales dando vida a Gavroche Thénardier en Los Miserables y después fue la ficha roja del grupo infantil Parchís cuando se relanzó en 2012. Con la música también mantiene una relación especial y antes de pasarse a la interpretación se trasladó a Estados Unidos para trabajar en su propio proyecto musical y no descarta volver a intentarlo. "Me encanta la música. De hecho quiero ir más allá, sacar mis propias canciones, pero de momento es más un hobby. Me gusta llegar a casa después de un día largo de rodaje y ponerme a tocar el piano, a cantar, a escribir…", contaba hace unos meses a la revista GQ.

En la pequeña pantalla debutó en la serie El Chiringuito de Pepe, donde dio vida al personaje de Mauri Martínez durante cinco capítulos hasta que en 2019 le llegó la oportunidad de presentarse al casting de Élite. Él mismo contó que había pasado siete pruebas y, además, el proceso se vio frenado por la pandemia. Se hizo esperar, pero mereció la pena y la vida del actor ciudadrealeño cambió, arrastrado por una serie que es un éxito internacional y que le ha convertido en uno de los hombres de moda, presumiendo de ser uno de los españoles con más seguidores en Instagram —más de 10 millones—.

Desfiles, la MET Gala y una marca de moda

Desde la primera temporada en la que Manu Ríos dio vida a Patrick su fama saltó por los aires y numerosas marcas de lujo pusieron sus ojos en él confirmándolo como referente de estilo. Ocupó la portada de numerosas revistas de moda dentro y fuera de nuestro país, y se convirtió en invitado habitual de desfiles de grandes firmas como Prada, Balenciaga, Loewe, Saint Laurent, Versace, AMI Paris o Jacquemus, de la que es imagen.

En el front row le hemos visto codearse con estrellas internacionales como Dua Lipa, Donatella Versace y Gwyneth Paltrow. Pero además con Rosalía, Penélope Cruz, Gigi Hadid, Jennifer Lopez y las hermanas Kardashian ha coincidido en dos galas MET, el evento más importante del mundo de la moda.

En 2022, el actor desfiló por su alfombra roja con un traje de chaqueta joya de color negro con pedrería, perlas y cristales de Jeremy Scott, el que fuera director creativo de Moschino. Y en 2023, posó para los fotógrafos con un diseño negro de Karl Lagerfeld, al que se le rendía homenaje en esa gala.

La moda es uno de los territorios en los que mejor se mueve el actor y modelo, por ello no es extraño que hace ahora un año decidiese lanzar su propia marca de ropa Carré junto al estilista Marc Forné.

El nuevo chico Almodóvar

Cuenta Manu Ríos en Harper’s Bazaar —revista de la que es portada en el número de septiembre— que, desde que tiene uso de razón, Pedro Almodóvar ha sido uno de sus grandes referentes cinematográficos: "Poder ver el mundo manchego y los personajes que formaban parte de mi vida reflejados en sus películas era muy inspirador. Era la prueba de que se podía lograr: de un pueblo pequeño podías salir y hacer cosas grandes o, al menos, ser libre como artista".

Precisamente el protagonista de Respira sale del mismo pueblo que el oscarizado director manchego y esta fue una de las razones por las que le eligió para participar en su película Extraña forma de vida, protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

"No he visto Élite, le conocí en el casting. Lo hizo muy bien y es de mi pueblo entonces dije: 'Le tenemos que dar algo", contó el director sobre cómo eligió a Ríos para esa película.

El actor de Élite desembarcó junto a todo el equipo del cortometraje en Cannes en mayo de 2023 para presentar la película y, de nuevo, se convirtió en el centro de todas las miradas por sus elegantes y atrevidos looks.

Lo que está claro es que este chico no pasa desapercibido allá por donde va, derrochando talento y estilo a partes iguales. ¿Y qué le queda por hacer? "Todo", reconoce el actor.