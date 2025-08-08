Manuel Carrasco denuncia el genocidio en Gaza desde su concierto: "Si matan, son asesinos"

En las últimas semanas, parece ser que la política y la música están yendo de la mano, especialmente con relación al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Primero fue Rosalía y las críticas por su falta de posicionamiento ; después Bad Gyal mostrando su apoyo a Palestina en el Arenal Sound; luego Amaral dando un discurso en mitad del Concert Music Festival de Chiclana y ahora Manuel Carrasco cantando un tema protesta.

Desde luego, la forma en la que cada artista se ha posicionado dista mucho una de otra, siendo algunas más superficiales que otras. Sin embargo, en los casos de Amaral y Manuel Carrasco, su posicionamiento ante el conflicto ha sido muy claro y directo.

"¿Por qué tanto miserable?"

Durante su concierto del 2 de agosto en el Canarias People Fest de Tenerife, Manuel Carrascono ha tenido pelos en la lengua para decir lo que piensa sobre el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así se ha manifestado en relación con la actitud de los políticos: "Si las políticas sirven para cambiar los destinos, no sé a qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos".

Además, el cantante se ha dirigido aún más contundente hacia los dirigentes de los países: "Cada cosa por su nombre. Si matan, son asesinos". Estos mensajes de crítica han sido fuertemente aplaudidos por el público, a quienes también ha apelado Manuel Carrasco: "El mundo lo está gritando. Queremos la paz en la tierra y que caigan los tiranos".

Desde luego, pocos artistas se posicionan de forma tan directa como Manuel Carrasco, sobre todo, tratando de mover a la conciencia social y señalando directamente a quienes podrían pararlo.