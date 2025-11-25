Manuel Turizo, hospitalizado en Berlín en mitad de su gira: "El cuerpo a veces pasa factura"

En mitad de su gira 201 Tour, Manuel Turizo se ha visto obligado a cancelar su concierto en Berlín tras haber sido hospitalizado. Los fans recibieron esta noticia a través de un story en el Instagram del artista, el cual tenía previsto actuar la noche del 24 de noviembre en la capital y aún tiene una fecha pendiente en Colonia, Alemania.

Por el momento, se desconocen las causas de lo ocurrido y cómo de rápida será su recuperación, pero es probable que las siguientes fechas del tour se vean afectadas. Durante las próximas semanas el colombiano tenía previsto actuar en Portugal, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, finalizando la gira el 11 de diciembre.

En la fotografía, puede verse al artista en una cama de hospital, tapado con una manta y con una vía en el brazo. Lo más seguro es que debido a su estado no haya querido mostrar la cara.

Una pausa dolorosa

Este inconveniente ha sido un duro golpe para Manuel Turizo, sobre todo por el hecho de que este era el primer show en su carrera que iba a dar en Berlín. "Esta ha sido una gira brutal para mí. Muchas ciudades nuevas, muchos sueños cumpliéndose como hoy, pero el cuerpo a veces pasa factura, por más que uno quiera seguir y hacer las cosas", compartía el colombiano.

Además, el artista ha querido pedir perdón a las personas que iban a asistir al show. "Perdón por no poder llegar hoy y les prometo que nos desquitamos de esta como sea".

El éxito de '201 Tour'

Tras el lanzamiento de su último disco el 22 de noviembre de 2024, Manuel Turizo anunció que se iba de gira por todo el mundo. Sin lugar a dudas, el éxito de estos shows estaba más que asegurado, y así pudo comprobarse a su inicio en Guadalajara, México.

Concretamente en España, el artista ofreció 15 conciertos en total, siendo Barcelona, Madrid, Sevilla o Murcia algunas de las ciudades por las que pasó. Pantallas LED, cambios de escenario, coreografías llamativas y ambientes que evocaban su hogar han hecho de estos shows una auténtica experiencia que esperemos muy pronto otros países puedan disfrutar.