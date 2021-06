María Castro muestra su cuerpo quemado para concienciar de los peligros del sol

María Castro comparte muchos detalles de su día a día con sus más de 700.000 seguidores en Instagram. Recientemente la actriz explicaba cómo intentaba conciliar su vida personal, donde recientemente ha sido madre, con la profesional.

"Vamos rumbo al festival de cine de Málaga, y tras una hora de pie en el vagón, meciéndola a favor de su traqueteo y con ella en el “colo” ( palabra gallega, que significa “en brazos, pero cuando están llenos de cariño”). ¡¡Se durmió!! Y por fin me senté, ¡¡por fin!! Aunque tras varios intentos fallidos, ¡claro!", escribía la María junto a una imagen en la que se le veía dándole el pecho a su bebé en el tren.

María explicó que quería continuar con la lactancia materna, motivo por el cuál tenía que llevarse a su hija a todas partes o hacer "encaje de bolillos" y regresar a casa en el último tren o avión para poder pasar la noche con su pequeña.

Los peligros del sol

En uno de sus viajes exprés a Cádiz por temas laborales, María ha querido disfrutar de un momento a solas antes de volver al ajetreo familiar. Haciendo caso a sus seguidores, la intérprete se fue a comer una tortilla de camarones en la playa de La Caleta: "Hacía mucho, MUCHO!, que no pisaba la playa sin cubos y palas... y un rato de respirar para mí y conmigo, leer un libro que no fuese un cuento, y si me apetecía, yo que sé... contar las pecas de mis rodillas por ejemplo, no se podía desaprovechar..."

Pero mientras María desconectaba leyendo un libro en la playa, el sol gaditano estaba bronceando su piel más de lo debido: "Unos chicharrones, unas tortillas de camarones, un libro, una mini toalla de manos dónde apenas me cabía la espalda (vaya cuadro), mi crema solar y yo...esa fue toda mi compañía... perfecta para la ocasión, menos la crema...¡Vaya achicharrada me metí!"

María Castro muestra las quemaduras del sol // Instagram @maria_castro_jato

"Muchos me habéis dicho que igual la crema estaba en mal estado, que también el aire y el sol del sur son bombas para la piel, quizá las hormonas de la lactancia, o tal vez la sensibilidad de la piel de la barriga tras lo majestuosa que se puso en el embarazo... O una suma de todo", ha continuado explicando para después mostrar sus quemaduras a través de Instagram Stories, principalmente en la barriga y debajo del pecho.

En las siguientes historias, María ha explicado que ha hecho caso de los remedios caseros que le han dado sus seguidores, aunque finalmente ha tenido que aplicarse una crema con corticoides para aliviar las quemaduras: "Restregarme tomate, yogur, leche, paños de vinagre... Estos son todo consejos de la abuela que muchas veces va muy bien. Y yo lo que he hecho, es echarme mucho aloe vera, aceite de rosa mosqueta, mucha hidratación de After Sun y me han recomendado corticoides".