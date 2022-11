María Escoté es una de las diseñadoras de moda mas televisivas. La catalana de 43 años ha pasado de ser una exigente jurado de Maestros de la costura a exponerse a las valoraciones de los jueces en MasterChef Celebrity, el talent culinario del que es una de las cuatro finalistas.

La diseñadora no llegó al concurso con todas las de ganar. De hecho, al empezar, se planteó serias duras de hasta dónde podría llegar. “Yo no cocinaba nada. El resto cocinaban más. Yo no sabía cocinar, no me interesaba nada la cocina, aunque me encanta comer. Así que creo que soy de las que menos nivel tenía a la hora de empezar”, contó en una entrevista en Vertele.

Sin embargo, pese a ese handicap inicial, la menuda y nerviosa concursante ha demostrado programa tras programa que nunca se rinde y ha protagonizado algunos de los mejores momentos de esta edición.

Uno de los más aplaudidos fue el día que su pareja, el periodista Iván Parlorio; las dos hijas de ambos y su madre acudieron al programa y su hija pequeña se puso a llorar al darse cuenta de que no había votado el plato que había hecho su madre. "No llores, que está muy bien. Lo has hecho muy bien porque has escogido el plato que más te gustaba y eso es lo importante, que tú siempre decidas lo que a ti te gusta", le dijo ella cariñosa.

Las dos niñas, Alabama y Lila, de 10 y 7 años, conquistaron a la audiencia y a sus compañeros por su espontaneidad.

Vida familiar en Madrid

Instalada en Madrid, en una casa situada en pleno centro de la ciudad, a sus 43 años, María Escoté disfruta de una estable vida familiar. A su pareja lo conoció en Londres, allá por el año 2005, donde se trasladó para estudiar en la Central Saint Martins, considerada la mejor escuela de diseño del mundo.

Hace un tiempo revelaba a la revista Vein que conoció a su chico a través de una red social en la que se hacía llamar Alabama, el nombre de la protagonista de una de sus películas preferidas True Romance. “Ya no había duda alguna de que nuestra hija se iba a llamar así", contó.

Katy Perry, en los premios MTV 2013 vestida de María Escoté. // Getty Images

En esa misma publicación, la diseñadora confesó que las mejores épocas creativas de su carrera fueron durante sus dos embarazos, coincidiendo entonces con el salto internacional de sus diseños. En 2013 la cantante Katy Perry vistió en la gala de los premios MTV uno de sus vestidos y eso fue un paso fundamental en su carrera.

Diseñadora de las estrellas

La cantante de Roar no es la única estrella internacional que ha lucido algún modelo de su marca —que presentó en 2006 en la pasarela Moda FAD de Barcelona—. María Escoté es una de las firmas españolas presentes en el armario de Beyoncé, Miley Cyrus o Zendaya.

Color, originalidad, creatividad y muchas referencias del mundo del arte son el sello de identidad de sus prendas, que también han conquistado a las mujeres más influyentes de nuestro país, como Paula Echevarría o Pilar Rubio. Y, por supuesto, a Rosalía, con la que firmó un dúo de éxito desde el lanzamiento de Malamente: la barcelonesa es la creadora del conjunto peluche rojo de dos piezas que lucía en el vídeo de su gran éxito.

La catalana también la eligió para el videoclip de la canción Juro que de enero de 2020.

Pero no sólo ellas se declaran fans de sus diseños. Hace unos meses, el cantante colombiano Sebastián Yatra posó con una de sus camisas, en principio un diseño de mujer que el artista no dudó en ponerse.

Cuánto mide María Escoté

Las cantantes han hecho suya la moda que María Escoté presenta antes sobre la pasarela. La diseñadora ha desarrollado su carrera rodeada de modelos kilométricas, a la que ella acompaña subida a altísimas plataformas. Porque ella, salta a la vista, es muy menuda.

"Nunca me sentí inferior. No me ha acomplejado la estatura ni sé lo que es la envidia ni la rivalidad. Al contrario, me encanta ver y admirar a una mujer guapísima. No me comparo con nadie. Y, ahora que lo pienso, esto quizá se lo tenga que agradecer al amor y la aceptación que recibí de niña", cuenta cuando le preguntan sobre las diferencias de altura con sus compañeras.

María Escoté asegura que la seguridad le viene de serie. La modelo creció con corsé y eso no fue un problema respecto a sus compañeros. Eran otros tiempos. "En un colegio maravilloso donde no existía el bullying y nadie se metió conmigo por llevar corsé ortopédico", explicó en Hoy.es.