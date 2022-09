María Isabel revela el sexo de su bebé con un precioso vídeo

A principios de agosto María Isabel anunciaba una gran noticia a sus más de 256.000 seguidores. Ella y su chico, Jesús Marchena, están esperando su primer hijo.

"MAMÁ Y PAPÁ. Vamos a ser padres. Y nos moríamos de ganas por compartir con vosotros esta noticia, hemos estado esperando un tiempo prudente para saber que todo está bien. Y por fin podemos darla", escribió la arista junto a una foto en la que aparecía junto a su pareja y sosteniendo una tira de ecografías.

"En menos de seis meses si dios quiere tendremos a nuestrx bebé con nosotros. No se imaginan la de emociones que estamos viviendo, la ilusión que nos hizo desde el primer momento", continuó, asegurando que se sienten completamente bendecidos.

Mes y medio más tarde, María Isabel ha organizado una fiesta por todo lo alto para conocer el sexo de su bebé en el hotel Double Tree by Hilton. Sin escatimar en detalles, María Isabel y Jesús organizaron el evento en el que no faltó comida, bebidas, una pizarra para hacer apuestas sobre el sexo del bebé y un amplio arco con globos azules, blancos y rosas.

María Isabel, embarazada de una niña

Fue en ese lugar cuando Isabel disparó una pistola de confeti que revelaría el género de su primer hijo. Una sorpresa para los propios padres, ya que la única que conocía esta información hasta el momento era la hermana de la cantante.

El confeti de color rosa desveló que están esperando una niña. "¡No podemos describir con palabras todo lo que sentimos ese día! ¡Te esperamos con ansias! ¡Te amamos!", han escrito junto al vídeo.

Responde a las críticas sobre la lactancia materna

Desde que anunció su embarazo, María Isabel decidió compartir con sus seguidores cómo esta viviendo esta dulce espera. Por este motivo, reveló su deseo de darle el biberón a su bebé cuando nazca, siendo juzgada por muchas personas que le recriminaran que no le diese el pecho.

"La gente que impone, obliga y no respeta no me gusta, ¡se puede ahorrar su discurso! Soy lo suficiente mayor para tener mis principios bien claros", escribió en su momento en redes sociales.

"Que no piensen como tú no significa que tú estés equivocada o que la otra persona esté equivocada. Significa que tienes la libertad de criar a tu hijo como tú quieras. Y no por ello eres peor ni mejor, no por dar el pecho eres mejor o peor madre, la leche materna tiene beneficios pero la de biberón también es leche", zanjó.