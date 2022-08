María Isabel, embarazada de su primer hijo junto a Jesús Marchena

La joven María Isabel, que en el 2004 puso a los niños y jóvenes de toda España a cantar el Antes Muerta que Sencilla, está embarazada de su primer hijo.

Así lo informa el diario ABC, que mantiene que la artista de 27 años se convertirá en madre junto a su pareja, Jesús Marchena.

Aunque en estos casos lo más normal es que la pareja informe en sus redes sociales de la buena nueva, de momento María Isabel no se ha pronunciado sobre su estado.

A finales de 2021 la artista anunciaba su intención de pasar por el altar junto a Jesús Marchena, que preparó para su chica una romántica cena durante su viaje a las islas Maldivas con la intención de pedirle matrimonio.

A la luz del atardecer y rodeada de pétalos de rosas, María Isabel daba el primer paso de un futuro al lado de Marchena. "He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado… Sí a poder entendernos con tan solo una mirada… Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita…", escribió junto a una larga lista de motivos por los que pasar el resto de su vida junto a su chico, con el que comenzó a salir a finales de 2020.

Después de dos años de intenso noviazgo y sin haber pasado por el altar todavía, María Isabel y su chico recibirán a su primer retoño. Sus seguidores en Instagram ya han empezado a felicitarla y enviarle sus mejores deseos.

Fue precisamente el verano pasado cuando María Isabel se apartaba de la música para centrarse en su salud mental. La ansiedad había llamado a su puerta después de casi 20 años en la industria, un terreno difícil donde mantenerse no ha sido un camino de rosas.

"Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡y más yo, que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", contó.