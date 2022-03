María Peláe, finalista de 'Tu Cara Me Suena': su novia, su pasión por Lola Flores y los tatuajes que se hizo borracha

María Peláe ha sido una de las grandes revelaciones de la novena edición de Tu cara me suena. La cantante, que lleva más de una década de andadura musical, se ha encontrado como pez en el agua en el concurso de imitaciones, donde ha conseguido ganar dos galas y convertirse en una de las favoritas del público durante la edición.

Y es que la malagueña lleva sorprendiéndonos con espectaculares actuaciones como la de Nathy Peluso en la gala 1, su dueto junto a Pastora Soler o su salto a la música francesa para dar vida a la última representante de Francia en Eurovisión, Barbara Pravi, con la que emociono a los presentes.

Ahora, convertida en una de las finalistas de Tu cara me suena, María Peláe se desmarca como una de las candidatas para hacerse con el título de ganadora de la novena edición. Lo hará imitando a su gran referencia musical en la gran final del programa, la mítica Lola Flores, un auténtico homenaje a la cantante y también a su abuela: "Por justicia con mi abuela que fue la que me enseñó el amor a Lola Flores", explicaba, justificando su decisión.

Flamenca y apasionada de Lola Flores

La elección de imitar a Lola Flores de cara a la final de Tu cara me suena no es una casualidad. La cantante es una auténtica apasionada del flamenco y, especialmente, de la mítica cantaora española, aunque rehúye de que la comparen con La Faraona y de que la apoden 'la Lola Flores millennial'.

De hecho, esta admiración viene desde bien pequeña, incluso antes de desarrollar su pasión por la música. Fue su abuela quien le enseñó, por primera vez, las canciones de La Faraona y ahora incluso la tiene presente siempre que actúa literalmente: lleva una foto de Lola en cada uno de sus conciertos y la besa todas las noches antes de irse a dormir.

Su admiración es tanta que la cantante hasta le ha dedicado un homenaje a una de sus canciones favoritas en la piel. Cómo me las maravillaría yo es una de las más conocidas de Lola Flores y así queda expuesta en su antebrazo.

Además, durante su carrera musical, la artista ha tratado de fusionar sus raíces flamencas con un estilo urbano más actual, ha irrumpido en las listas de éxitos: "Yo siempre digo que soy flamenca pero no cantaora, flamenca es una actitud de vida", dijo en su entrevista en yu, No te pierdas nada, donde presentó Mi Tío Juan, un tema en el que hace una clara reivindicación hacia la libertad sexual. "Muchos amigos míos se han liado con heteros casados", explicaba.

Su faceta como compositora

Además de ser cantante, la intérprete de 31 años también es la compositora de algunos temas importantes para otros artistas.

De hecho, ha compuesto dos temas que en su día fueron candidatas a participar en Eurovisión: junto a su pareja, la cantante Alba Reig, compuso Arde, el primer single en solitario de Aitana, con el que la catalana compitió por convertirse en la representante de España en Eurovisión 2018.

Además, también estuvo detrás del tema Nadie se salva, que interpretaron Miki Núñez y Natalia Lacunza en la carrera por Eurovisión 2019.

Su pareja, Alba Reig, de Sweet California

Aunque nunca ha dado detalles de su vida privada, tampoco esconde que mantiene una relación muy sólida con la cantante Alba Reig, de Sweet California. Pasaron juntas el confinamiento, estrenaron una explícita colaboración y publicaron una foto juntas para el Día del Orgullo LGTBI+, algo que para muchos seguidores supuso una confirmación de una relación amorosa. "Teníamos ganas de sacar un tema juntas y en plena cuarentena nos surgió así y lo sacamos", contó en yu, No te pierdas nada sobre su tema con Reig, No me Mires Así. "Para quien no se haya enterado, sí", dice la letra.

En la entrevista también tuvo tiempo de comentar la citada foto y las reacciones que tuvieron sus seguidores. "Ayer subí una foto por el día del Orgullo y de repente uno dice 'anda pero eres bollera'", explicaba entre risas, recalcando los prejuicios que todavía hay sobre este tema. "Y no llevo pantalón de pana, fíjate", bromeaba. "Soy de celebrar la libertad y cada uno lo que quiera".

Así, Alba Reig también tuvo tiempo de pasarse por los escenarios de Tu cara me suena, donde cantó junto a su novia Banana, la colaboración entre Becky G y Anitta. Una actuación que sirvió también para que la propia Peláe lanzara un contundente alegato en favor del colectivo LGTBI+: "He de decir una cosa. Espero que se haya entendido la ironía de la banana sin ser nosotras nada de eso. Que aquí se habla de los gays, pero también lo lésbico, por favor, ya que es la tele abierta. Mucha banana, pero vamos a ver...".

María Peláe y su novia Alba Reig imitan a Anitta y Becky G en 'Tu cara me suena' // Antena 3

Su verdadero apellido

En sus inicios en el mundo de la música, la cantante malagueña utilizaba como nombre artístico Alsondepez, pero hace unos años decidió cambiárselo para rebautizarse como la conocemos a día de hoy.

A pesar de que prácticamente usa su nombre real en el mundo de la música, lo cierto es que el verdadero apellido de Maria Peláe es Peláez. Sin embargo, la cantante quiso eliminar la 'Z' final para evitar confusiones con la nadadora malagueña. Además, ha contado en diferentes entrevistas que siempre le ha costado mucho pronunciar esa letra final.

Impulsiva con los tatuajes: se hizo tres borracha

La cantante es una auténtica fiestera. Es por ello que, cuando se desmadra y bebe, le da por hacer cosas que, en otras circunstancias, igual pensaría más. Una de ellas es, sin duda alguna, tatuarse, tal y como ha confesado en su paso por el programa El Hormiguero.

"El primero abrió la veda, pero el segundo lo busqué un poquito y dije 'voy a beber y después va a caer un tatuaje'", explicaba la malagueña, que aseguraba que las veces que había pensado mucho en qué tatuarse había salido peor.

Así, María Peláe ha admitido que se ha hecho tres tatuajes mientras estaba borracha, aunque solo ha revelado cuál es uno de ellos. Se trata de un 'OLE' tatuado en su muñeca, el último que se tatuó, según ha explicado.

"Con las últimas restricciones, en Sevilla podías beber hasta las 6 y a las 8 podías seguir. Había un margen de tiempo, así que pensamos en ir a tomar un chocolate con churros, pero de repente dije '¿y si vamos a tatuarnos?'. Así que fui al tatuador y le dije 'ponme ole'", detallaba enseñando el tatuaje.

El tatuaje de María Peláe. // Antena 3

Eso sí, Pablo Motos, presentador del programa, no dudaba en decirle que "al revés parece un 370" y que el tatuador no pilló bien la separación de las letras.