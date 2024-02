María Pombo y Pablo Castellano, en la intimidad: la importancia de su familia y los pros y contras de las redes sociales

María Pombo y Pablo Castellano han posado juntos por primera vez para la portada de una revista, además de ofrecer una entrevista conjunta.

La pareja de moda de las redes sociales ha abierto las puertas de su casa a la revista Harper's Bazaar para hablar de su familia y las redes sociales, los dos elementos indispensables que, a día de hoy, marcan la vida de la pareja.

Los pros y contras de las redes sociales

María ha reconocido que la palabra influencer, término con el que la designan desde medios y redes, no le gusta. "Parece que solo nos regalan 'cremitas'. Pero tiene mucho valor. Hemos abierto camino a un mundo nuevo, a una profesión que genera millones. Hoy, ninguna marca se plantea hacer una acción sin contar con perfiles sociales", ha explicado.

"Al otro lado del charco valoran mucho que una persona que no canta, no baila ni tiene ningún don de exposición aparente, consiga crear una comunidad sólida y fiel. Y eso no es solo posar y hacerse fotos. Tiene una estrategia detrás que conlleva muchas cosas e involucra a mucha gente", ha detallado la creadora digital, que acumula más de tres millones de seguidores.

Pombo también ha recordado una de sus polémicas más sonadas:"A mí no me importa que me digan que estoy gorda, que estoy anoréxica o que no sé cuidar a mis hijos. Lo que sufro son las situaciones injustas, como cuando tergiversaron mis palabras y dijeron que no me gustaría que mi hijo fuera homosexual, algo que es completamente falso. Me llegaron mensajes horribles que entendería si yo realmente hubiera dicho eso. Lo pasé muy mal", ha expresado sobre una de sus polémicas más sonadas.

Su familia, lo más importante

Las redes sociales han otorgado a María y su familia un éxito arrollador, pero también ha sufrido mucho por ella, sobre todo cuando afecta a sus seres queridos, y es que la familia es lo más importante para la pareja.

"Vivir esto es una suerte enorme, pero es inevitable sentir una responsabilidad añadida. Si pasa algo malo, el nombre que va a salir primero en el titular es el mío. Es algo que asumo y que intento llevar lo mejor que puedo. Pero no soporto que les lluevan las críticas. Ya estoy acostumbrada, pero a mi familia que no la toquen", ha espetado.

Además del famoso clan Pombo, Pablo y María son padres de dos hijos: Martín, de tres años, y Vega, de siete meses. El arquitecto ha destacado que ser padre es su mayor aventura: "Con la paternidad he aprendido que es tener miedo. Es bestial. Pero lo que más nos está costando es educar", ha revelado."Sin duda. Quieres que tus hijos sean las mejores personas posibles... Con Martín, sobre todo: quiero que sea un buen hombre, que aporte cosas positivas, que respete a todo el mundo", ha añadido Pombo.

Pese al lado negativo que tienen las redes sociales, han concluido que no cambiarían nada: "Si estamos tan bien como estamos, con nuestros dos hijos, es porque no hay que mover nada de lo que ha pasado por el camino".