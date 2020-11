Mariah Carey y su ‘All I Want for Christmas Is You’ amenazan con volver dos meses antes de Navidad

Mariah Carey ha bromeado en Twitter sobre un mensaje de una usuaria que muestra como ya en octubre empiezan a aumentar las búsquedas en la red de 'All I Want for Christmas Is You' . Un año más, la canción de la artista seguro que volverá a ser una de las más escuchadas en Navidad .

Mariah Carey es la reina de la Navidad, es evidente que desea que llegue esta época y que 'All I Want for Christmas Is You' se convierta, por enésima vez, en una de las canciones más reproducidas.

Tras Halloween, parece ser que empiezan los preparativos y las búsquedas en la red del hit de Carey aumentan. Una usuaria de Twitter lo ha comprobado y lo ha compartido junto con un gráfico de Google Trends en el que se puede observar como casi todos los años, la canción llega a su máximo de interés en el mes de diciembre.

La propia artista ha bromeado y ha contestado el tuit con un "Todavía no", pero seguro que en poco menos de un mes, 'All I Want for Christmas I You' vuelve a estar entre lo más buscado y reproducido en la red.

En 2019, 'All I Want For Christmas Is You' volvió al número 1 de la lista de singles de la Billboard Hot 100 después de 25 años. En estos años, el clásico se ha situado entre las más escuchadas en las semanas antes de Navidad y, en 2018 logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, siendo la más escuchada en Nochebuena.