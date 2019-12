Katy Perry, Ariana Grande, Kim Kardashian, Ryan Reynolds y muchos más cantan 'All I Want For Christmas Is You' para celebrar el nuevo éxito de Mariah Carey

'All I Want For Christmas Is You' cumple 25 años y lo hace volviendo al número 1 de la lista Billboard Hot 100 . Para celebrar este éxito, Mariah Carey ha reunido a actores y artistas, como John Travolta , Ariana Grande , Bebe Rexha , Millie Bobby Brown o James Corden , en una versión muy especial de este clásico navideño.

Más de 50 celebridades celebran el éxito de 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey / Instagram @mariahcarey

Mariah Carey ha celebrado su época favorita del año con un regalo muy especial: 'All I Want For Christmas Is You' ha vuelto al número 1 de la lista de singles de la Billboard Hot 100 después de 25 años. Y, para conmemorar este éxito ha hecho una nueva versión del clásico y también un vídeo muy festivo.

Más de 50 celebridades, entre las que destacan Ariana Grande, Katy Perry, Kim Kardashian, James Corden, Bebe Rexha, Kris Jenner, Ryan Reynolds, John Travolta, Anitta, Diplo, Snoop Dogg, Jennifer Hudson, Cyndi Lauper, Heidi Klum, Millie Bobby Brown, Normani y Ruby Rose, han bailado y cantado el hit de Mariah Carey.

Durante años, 'All I Want For Christmas Is You' se ha situado entre las canciones más escuchadas en las semanas antes de Navidad y, el pasado año logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, siendo la más escuchada en Nochebuena.