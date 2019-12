'All I Want For Christmas Is You': la historia del éxito que puede retirar a Mariah Carey

Por todos es sabido que Mariah Carey vive básicamente de los réditos de sus temas navideños. Pero, ¿cuánto gana exactamente la cantante por temas como “All I Want For Christmas Is You”? Repasamos la historia de la canción y revisamos los números de la cantante.

Todos en algún momento hemos hecho la típica broma de asegurar que Mariah Carey solo trabaja el mes de diciembre gracias a canciones como 'All I Want For Christmas Is You', pero, ¿es así? Hoy intentamos entender cómo surgió el éxito y cuánto se lleva crudo la cantante gracias a su imaginación hace 25 años.

Y es que una de las canciones más versionadas a lo largo de los tiempos es sin duda 'All I Want For Christmas Is You'. De manera oficial y extraoficial, artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Demi Lovato, Fifth Harmony y una larga lista de etcéteras han puesto voz a la mítica canción, que este año cumple 25 años desde su lanzamiento.

En 1994, tras tres álbumes con diferente acogida por parte del público, Mariah Carey recibió el encargo por parte de su discográfica de grabar un álbum navideño. Pese a no ser un encargo convencional, ya que los artistas suelen publicarlo cuando su carrera ya está consagrada, ella aceptó y se encerró en el estudio de grabación. De ese álbum tan solo triunfó un tema, 'All I Want For Christmas Is You', que según ella misma ha contado en un alarde de sencillez, fue compuesto en tan solo 15 minutos.

La canción empezó su trayectoria siendo una anécdota, y es que un error de la discográfica hizo que no se registrara como un single comercial, con la que el tema no se incluyó en la lista oficial de éxitos hasta 4 años después. Eso sí, en 1998, cuando se cambió el estatus de la canción y se permitió su entrada en la lista Billboard Hot 100, no lo consiguió hasta el año 2000, que a duras penas alcanzó la posición número 83.

Y es que pese a que la canción obtuvo una buena acogida en su lanzamiento, no fue hasta su aparición en el film 'Love Actually' en 2003 que no sufrió un boom. Y es que esa película abrió las puertas al tema a una nueva generación de oyentes, que empezaron a consumirla en masa, haciendo que, ahora sí, en 2005 entrara en una lista nueva, la Hot Digital Songs, ocupando la posición número uno.

En 2017, la canción alcanzó el número 9 en la Billboard Hot 100, en 2018 subió hasta la posición número 3 y este año 2019, el mismo en el que se celebra su 25 aniversario, la canción ha alcanzado la primera posición de la lista, consagrándose como clásico navideño y convirtiéndose en la primera canción navideña en 61 años que encabeza una lista de éxitos.

Que año tras año todos ambientemos nuestras navidades escuchando a Mariah Carey le va muy bien a la cantante, y es que hay muy pocos artistas que puedan seguir sacando rédito comercial a sus temas después de 25 años. El 25 de diciembre de 2018, 'All I Want For Christmas Is You' batió un récord: se convirtió en la canción más reproducida de la historia de Spotify en un día con 10,8 millones de reproducciones.

Y eso da mucho dinerito. De hecho, solamente en royalties (es decir, lo que la cantante se embolsa cada vez que escuchamos su canción), Mariah Carey ha ganado según un reportaje de The Economist 60 millones de euros desde 1994. A todo esto hay que sumarle las actuaciones, y es que la navidad es la época dorada de Mariah, que aprovecha para hacer apariciones en muchos rincones del mundo.

Además, este año ha querido celebrar el 25 aniversario de su tema haciendo un nuevo videoclip, generando un aumento sustancial de las visitas a su canal que de bien seguro repercutirá positivamente a sus ingresos.

Así pues, si una cosa está clara es que nadie conoce la receta de la canción de navidad perfecta, pero lo que sí que sabemos es que a día de hoy ya no nos podemos imaginar unas fiestas sin 'All I Want For Christmas Is You'.