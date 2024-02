Mario Vaquerizo y Alaska: los secretos de su sólida relación de más de 20 años

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más sólidas del panorama celebrity nacional. El showman español y la cantante mexicana llevan más de 20 años juntos, y no hay crisis ni rumores que hayan podido con su inquebrantable relación pero, ¿cómo surgió todo?

El matrimonio se conoció hace muchos años porque trabajaban juntos: el líder de las Nancys Rubias estudió periodismo y terminó trabajando en una discográfica como representante de artistas, donde conoció a Alaska y saltaron chispas, aunque Mario veía a Olvido un poco inalcanzable.

"Tuve una relación muy personal y directa con ella y así me enamoré de ella. Era consciente que era Alaska, pero me gustaba mucho", expresó en el programa de Joaquín, El Novato. Además, por aquel entonces, el artista tenía novia. "Me sentó mal cuando les vi juntos y ahí me di cuenta de que me gustaba Mario".

El beso que lo cambió todo y tres bodas

El flechazo de la pareja surgió de forma inesperada en un concierto. "Nos contagiamos del éxito, del éxtasis y le di un beso", contó Mario Vaquerizo sobre su primer acercamiento. En aquel momento tenía 25 años y la cantante, 36.

Aquel beso fue correspondido y marcó el inicio de una relación que mantuvieron inicialmente oculta, tanto a amigos como a familiares. La madre de Mario Vaquerizo fue la primera en sospechar. Seis meses después se dieron el "sí, quiero" en Las Vegas. Alaska iba vestida de Dolly Parton y Mario, de Elvis Presley

La boda fue también un secreto hasta que la revista Rolling Stone le vendió la exclusiva a ¡Qué me dices!. Según contaron en su documental, se sintieron muy traicionados porque América, la madre de Alaska, se enteró de que su hija se había casado por Terelu Campos en un programa de televisión.

De una boda sale otra y el 27 de mayo de 2011 se volvieron a casar, pero esta vez en España. Fue en el Registro Civil de Madrid en el transcurso del reality show sobre sus vidas emitido en canal MTV España.. Diez años después renovaron sus votos.

La famosa crisis entre Alaska y Mario y rumores de infidelidad

Las cosas no siempre han ido bien en el paraíso. En una entrevista con Lazos de Sangre, el programa presentado por Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo se sinceró y contó que había sufrido una crisis de pareja con Alaska que terminó en ruptura.

El propio artista reconoció que la culpa había sido suya debido a que desapareció una noche sin avisar y se fue de “juerga”. Al día siguiente, Alaska rompió con él. “Me hizo recapacitar y darme cuenta de que hay cosas que no se deben hacer, tener preocupado a tu chica por respeto hacia ella, decir que vas a un sitio y no aparecer...”, contaba sobre lo ocurrido en el año 2000.

Alaska, por su parte, confesó que todo tenía solución si de verdad quieres a una persona. “La convivencia es difícil, te saca de quicio, pero estás enamorado y entonces te compensa todo. Todo se supera mientras quieras a la otra persona y no haya grandes roces en el día a día”, añadió.

Boris Izaguirre aprovechó la entrevista para saber si forman un pareja abierta, pero ambos lo negaron. "Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta".

En otras ocasiones, Vaquerizo también ha negado los rumores de infidelidad que rondaron a la pareja: "¿Cómo la voy a engañar? Primero porque no me interesa y segundo porque siempre estoy con ella o sino con mis amigos, que también son los suyos [...] Nunca he sido infiel, pero si veo una tía que está buenísima se lo digo a ella".

Ni gay ni bisexual, Mario es heterosexual

Una de las cosas que siempre se ha dicho de Mario Vaquerizo y su relación con Alaska es que se trata de una tapadera.

A pesar de que el artista se autodefine como "mariquita inquieta", siempre ha afirmado su heterosexualidad, porque si no “no estaría” con su “mujer”. “No me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…”, contaba en una entrevista con Lecturas.

También reflexionó sobre los constantes rumores de su homosexualidad en El Novato, el programa de televisión de Joaquín: "Me duele por ella porque la cuestionan. ¿Qué pasa, es una muñeca que se va a morir de inanición? Me duele más por ella y por mi familia".

En este sentido, piensa que a él no le afecta tanto: "Cuando me dicen que soy maricón, es que todos mis amigos lo son, pero no son gays. ¿Estás diciendo que como hablas en femenino y te pintes eres gay? Estás cuestionando a mi mujer", aseguraba.