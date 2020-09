Mark Ruffalo (Hulk) quita hierro a la filtración de la foto íntima de de Chris Evans (Capitán América) con un divertido comentario

Las últimas declaraciones de Carmen Lomana contra Vox han revolucionado la red. La empresaria, que en 2015 fue número 3 de Vox por Madrid, ha hablado en 'Las Uñas' de Atresplayer sobre el partido político, aclarando que "no tengo nada que ver con Vox" y que no apoya al partido político porque no le gusta "la gente extremada" pero sobre todo no le gusta porque "no tiene un equipo detrás" y "parece que se ha metido el más tonto de cada casa".