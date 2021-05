Matt Damon se pronuncia sobre la posible reconciliación entre Ben Affleck, su mejor amigo, y su expareja Jennifer Lopez

Matt Damon es un gran amigo de Ben Affleck y según sus últimas palabras, quiere lo mejor para él. El actor se ha pronunciado sobre la posible reconciliación de su amigo Ben Affleck con la que fuera su pareja hace 17 años, Jennifer Lopez.

La cantante de El Anillo rompía hace poco su relación con el jugador de béisbol Álex Rodríguez y desde ese momento sus encuentros con el actor han sido habituales, llegando a confirmarse gracias a las fotografías que se han filtrado de su pequeña escapada juntos a la estación de esquí de Montana (EEUU), donde el intérprete de Batman tiene un chalet.

"No hay suficiente licor en el mundo para que me hagas decir algo sobre eso", decía un sonriente Matt Damon cuando le preguntaban por el asunto en el programa Today, donde promocionaba su nueva película Stillwater. "Estaba sentado aquí esperando salir en la televisión y me acabo de enterar", explicaba el actor, todavía sorprendido por la noticia de la supuesta reconciliación.

"La verdad es que sería increíble. Es una historia fascinante. Espero que sea verdad, que así sea. Son increíbles. Los quiero a los dos", decía el actor tras conocer los últimos acontecimientos que apuntan a una posible reconciliación.

Matt Damon en Today // Today

"Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz", dijo una fuente cercana a la revista People.

Ben Affleck y Jennifer Lopez rompieron su relación en el año 2004, apenas unos meses después de haber anulado su boda. La pareja, que fue apodada por la prensa como Bennifer, llegó a comprometerse pocos meses después de conocerse rodando la película Gigli en el año 2002. Su constantes posados ante las cámaras y sus apariciones en televisión y alfombras rojas los convirtieron en una de las parejas más buscadas -y criticadas- del momento.