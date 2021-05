Jennifer Lopez y Ben Affleck, tres citas secretas y rumores sobre una segunda oportunidad

Puede que se deba únicamente a un encuentro entre amigos, pero lo cierto es que se han enecendido todas las alarmas. Jennifer Lopez —que acaba de romper su compromiso con Álex Rodríguez— y Ben Affleck —que finalizó hace unos meses su relación con Ana de Armas— han sido vistos juntos en tres ocasiones en Los Ángeles.

La cantante y el actor mantuvieron una relación a principio de los 2000 y ahora, podrían estár dándose una segunda oportunidad, a juzgar por el número de encuentros que han mantenido en las últimas semanas.

Según afirma Page Six, Lopez y Affleck se han visto en tres ocasiones, en las que han intentado ser discretos. Dos de ellas han sido en la mansión que la cantante tiene en Bel-Air y otra en un hotel de la zona. Son muchos los que se preguntan si estas citas son el inicio de la vuelta de una de las parejas más mediáticas de la industria, pero las fuentes consultadas por Page Six aseguran que "son solo amigos, no hay nada entre ellos".

Tras su ruptura en el año 2004, Ben Affleck declaró que Jennifer Lopez había sido la primera gran ruptura de su vida y que había tardado mucho en recuperarse de ella. Parece que el cariño entre ellos es mutuo y que dos décadas después están dispuestos a retomar el contacto.

Un compromiso fugaz

Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron su noviazgo en el año 2002. Tras solo tres meses de relación, el actor le propuso matrimonio a la cantante y ella aceptó. Durante un tiempo, pasearon su amor por las alfombras rojas y trabajaron juntos en las películas Gigle y Jersey Girl. Un año después, la pareja anunció por sorpresa su ruptura sin haber materializado el matrimonio con el que soñaban. ¿Pasarán ahora por el altar?