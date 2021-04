¿Fue infiel Alex Rodríguez a Jennifer Lopez? El comunicado sobre el futuro de la relación

La actriz y cantante Jennifer López y el exjugador de béisbol Alex Rodríguez han anunciado que después de cuatro años de amor, su relación de pareja ha llegado a su fin. La ruptura llega después de que durante las últimas semanas se publicase que ambos llevaban vidas separadas, algo que se apresuraron a desmentir asegurando que todavía trabajan juntos.

La pareja, que ya había anulado su compromiso en dos ocasiones por culpa de la pandemia, ha enviado un comunicado al programa Today de la cadena estadounidense NBC asegurando que continuarán siendo amigos y compartiendo negocios.

"Estamos mejor como amigos"

"Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo", asegura el comunicado difundido por la pareja. "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo".

Lo cierto es que durante estos cuatro años de relación, la pareja ha generado multitud de ingresos gracias a sus respectivas imágenes públicas y publicitarias. Por lo tanto, no es de extrañar que continúen unidos al menos en lo que a lo profesional se refiere, manteniendo las prolíficas empresas que comparten.

Crisis durante el confinamiento

A pesar de que los rumores de infidelidad siempre han sobrevolado a la pareja, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se han mantenido muy unidos hasta el inicio de la pandemia, cuando con el confinamiento aparecieron los problemas. La propia Jennifer Lopez asumía que había tenido que pedir ayuda a un terapeuta de pareja y que esto había sido "muy útil".

Un compromiso roto y un anillo de un millón de dólares

La cantante y el deportista celebraron en septiembre de 2019 una fiesta de compromiso, pero la boda nunca se llegó a celebrar. La pareja pospuso el enlace en dos ocasiones por culpa de la pandemia.

Fue en marzo de 2019 cuando Rodríguez pedía matrimonio a la cantante en una playa paradisíaca de las Bahamas, donde le regaló un anillo valorado en un millón de dólares. Se trata de un diamante talla esmeralda, de aproximadamente 10 quilates, valorado en 1 millón de dólares (890.000 euros).

Fuertes rumores de infidelidad

Fue en marzo del año 2019 cuando el ex jugador de béisbol José Canseco acusaba a Alex Rodríguez de serle infiel a Jennifer Lopez con la que había sido su exmujer, Jessica.

"Viendo a J.Lo mandando un mensaje a Alex Rodríguez, me pregunto: ¿sabe ella que él la está engañando con mi exmujer Jessica? Pobrecita, no tiene ni idea de quién es él realmente", escribió el deportista en su cuenta de Twitter, donde más tarde añadió: "Yo estaba allí hace unos meses con ella, cuando él la llamó al teléfono. Alex Rodríguez, deja de ser un mierda. Deja de engañar a Jennifer Lopez".

José Canseco no fue el único que habló de deslealtades en la pareja. La modelo de Playboy Zoey Gregory aseguraba en abril de 2019 al portal Daily Mail que Rodríguez le pedía vídeos sexuales mientras preparaba su pedida de matrimonio: "JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para pedirle matrimonio a ella, a mí me pedía que le enviara vídeos sexuales, que nos liáramos y que le consiguiera a otras chicas".

Aunque la cantante no acostumbra a salir al paso de cada información que se publica, en ese momento J.Lo sintió la necesidad de defenderse de esos rumores. "Me importan una mierda. Me da igual. Sé cuál es la verdad y se cómo es Álex y él quién soy yo. Simplemente, somos felices y no vamos a dejar que gente de fuera venga a decirnos cómo es nuestra relación", dijo en The Breakfast Club ese mismo mes.

Los últimos rumores de infidelidad surgieron a principios de este año, cuando la modelo LeCroy aseguraba que "él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo" pero dejaba en el aire la duda sobre un posible tonteo. "El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza", dijo una fuente a Page Six.