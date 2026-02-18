MAYO se planta ante las críticas por su cuerpo tras el Benidorm Fest: "No tenéis ni idea de las batallas que tiene la gente"

MAYO fue uno de los finalistas del Benidorm Fest. Aunque el artista no consiguió imponerse en lo alto del ranking con Tócame, su actuación estaba repleta de baile y de un concepto dance muy propio.

El artista valoró la experiencia tras finalizar el certamen, pero también quiso compartir con sus fans en redes sociales lo que vive desde el comienzo de su carrera tras salir de Operación Triunfo 2023. "Llevo recibiendo críticas desde que he empezado y es meme permanente, y es sobre mi físico y el físico de mi cuerpo de baile", ha introducido el artista.

"Como sociedad tenemos más o menos aceptado que está mal cuando criticamos el cuerpo de una persona y estamos siendo gordófobos, pero cuando es a la inversa —es decir. cuando esa persona es delgada y está recibiendo críticas por ello— todo el mundo ríe las gracias y no pasa nada", ha reflexionado el sevillano.

"Hay veces que sí me afecta, pero lo llevo y estoy acostumbrado a gestionarlo. Pero me sigue mucha gente joven y estoy harto de que tengan que ver este tipo de reacciones siempre que aparezco en un evento con repercusión mediática", ha expuesto el artista, dejando claro que "no está bien opinar del cuerpo de la gente". "No tenéis ni idea de las batallas que tiene la gente con su cuerpo", ha lanzado.

Asimismo ha salido en defensa de lo que él mismo proyecta: "En muchas ocasiones incluso se me acusa a mí de gordofobia y de promover la delgadez cuando lo que intento es exponerme para mostrar las realidades de otros cuerpos e intento que no me cambie". "Siendo completamente sincero uno de mis mayores complejos en la vida es ser delgado y he tenido etapas en las que no me ha gustado ir a la playa o piscina con tal de no quitarme la camiseta y hoy en día muestro mucho mi cuerpo porque quiero empoderar a la gente ora que se muestre tal y como son", ha contado con sinceridad.

"Siempre se habla de este tema y se hace la coña, y no me parece nada correcto", ha insistido el artista emergente. "Creedme que si pudiera cambiarlo lo habría cambiado ya", ha confesado.

Sin importar las posibles repercusiones, MAYO se ha pronunciado así sobre el odio que recibe por su cuerpo tanto él como otros artistas, dejando claro que esos comentarios están totalmente fuera de lugar.