Los mensajes de Eva González a Sara Carbonero tras separarse de Iker Casillas

La actividad de Sara Carbonero en redes sociales no cesa. Desde que compartió el comunicado conjunto con Iker Casillas para anunciar su separación, la periodista no ha parado de publicar en Instagram. Las entrevistas que hace en el programa de radio en el que colabora; las imágenes de la nueva colección de su firma de ropa Slow Life, que fundó con su amiga, la también periodista Isabel Jiménez, y las fotos de su día a día son las protagonistas de su muro.

Cada foto que publica Sara Carbonero se llena de me gusta y de comentarios. Muchos de ellos vienen de famosos, y en esa lista de celebrities comentaristas se incluye Eva González.

La andaluza, novia de Iker Casillas entre 2005 y 2009, ha querido mandarle varios mensajes de cariño a Sara Carbonero. La presentadora de La Voz escribe esos mensajes en las fotos más personales publicadas por Sara Carbonero. Todo son halagos para la exmujer del que fue su novio.

¡Guapa!

¡Qué belleza!

¡Anda, hija, sin cara ni cuerpo que vas por la vida!

Este último comentario acompaña a la foto que el viernes 26 de marzo publicó Sara Carbonero sentada en una silla, vestida con vaquero negro, camiseta blanca de tirantes, botines negros y con los labios pintados de rojo: "Pues ha sido una semana llena de cosas y gente bonita. Y mucha LUZ".

Carbonero no ha pasado por alto el comentario de Eva González y le ha respondido a través de Instagram: "¡Qué arte más grande el tuyo...!".

En las otras dos fotos comentadas por Eva González, la periodista hace de modelo para su marca de ropa.

Sara, Eva y la supuesta amante de Iker Casillas

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero ha salpicado a Eva González.

Sólo unos días después de que la ya expareja compartiese un comunicado oficial, una amiga del futbolista desveló en un programa de televisión que había tenido con él una relación de seis años. Las palabras que le dedicó no fueron precisamente positivas.

"Infiel, tacaño, egoísta y mentiroso", dijo Ruth, que así se llama, al hablar de Casillas.

Según ésta, su relación empezó en 2002 y se prolongó hasta 2008. Esto quiere decir que coincidió en el tiempo con el noviazgo de Iker y Laura, su pareja en Móstoles, y con el de Iker y Eva González.

"Me enamoré de él porque lo admiro y es buen chaval, pero veo mentiras. Me quedaba a dormir cuando sus padres no estaban y sus amigos me decían que me estaba engañando", aseguró en televisión.

Sobre el tiempo que coincidió con Eva González dijo: "Cuando Iker y Eva González estaban juntos, él me llamaba y teníamos relaciones".