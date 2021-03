Ruth, "amiga" de Iker: "Cuando estaba con Eva González, él me llamaba y teníamos relaciones"

La ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas sigue dando mucho de qué hablar. Después de que salieran a luz unos audios en los que el futbolista reconociera no haber esta a la altura durante la enfermedad de la periodista, ahora se buscan terceras partes implicadas en su separación.

La última en aparecer ha sido Ruth que afirma haber sido la amante de Iker Casillas durante seis años. Así lo desveló en un programa de televisión donde describió al deportista como un hombre "infiel, tacaño, egoísta y mentiroso".

Esta mujer afirma que mantuvo una relación con el futbolista entre los años 2002 y 2008. "Me enamoré de él porque lo admiro y es buen chaval, pero veo mentiras. Me quedaba a dormir cuando sus padres no estaban y sus amigos me decían que me estaba engañando".

Entre los años que Ruth e Iker estuvieron juntos, según la información que ella desveló en televisión, al futbolista se le conocieron dos relaciones: una con su novia de Móstoles, Laura, y desde el 2005 con la modelo Eva González.

De su relación afirma que siempre se veían en sitios privados. "Iker y yo nos veíamos en mi casa. No quería quedar en sitios públicos”, explicó antes de confirmar que estuvieron juntos mientras él ya mantenía una relación sentimental con Eva González. "Cuando Iker y Eva González estaban juntos, él me llamaba y teníamos relaciones".

Iker Casillas y Eva González en 2007. / Gtres.

La relación con sus padres

Ruth no solo era la supuesta amante del futbolista, sino que ella asegura que también era su confidente. Según sus palabras, hablaban de sus "grandes broncas" de pareja con Eva González y también de su complicada relación con sus padres: "Iker me decía que sus padres le gestionaban su patrimonio. Compró unos muebles lujosos y su padre le obligó a devolverlos".

La fama de tacaño que precede al futbolista fue otro de los temas que salieron a luz durante esta entrevista en Sábado Deluxe. Ruth confirmó que "jamás tuvo un detalle" con ella y que si iban al cine "cada uno se pagaba su entrada".

