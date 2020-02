Los mensajes de ‘I love E.T.A’ de los fans de Justin Bieber que han revolucionado Twitter

Justin Bieber ha lanzado Changes , su nuevo disco del que sus seguidores ya han destacado algunos temas como favoritos. Uno de ellos es 'E.T.A', cuyos mensajes de elogio han provocado el cachondeo entre usuarios de nuestro país haciendo alusión a la banda terrorista.

El pasado 14 de febrero Justin Bieber lanzó Changes, su nuevo disco que había presentado con algunos temas como 'Yummy', 'Get Me' o 'Intentions'.

Con todo el disco en la calle, los fans del canadiense han ido destacando otras canciones como sus favoritas, tal como ha ocurrido con 'E.T.A'. Si bien su significado en ingles, 'estimated time to arrival' (hora estimada de llegada) no tiene nada de especial, en nuestro país es inevitable relacionarlo con las siglas de la banda terrorista E.T.A.

Y como siempre ocurre en estos casos, los más irónicos no han dejado escapar la oportunidad de hacer comentarios al respecto, sobre todo cuando los fans del artista, ajenos a esto, escriben mensajes como "I love E.T.A." (amo a E.T.A).

Comentarios como "Ya verás cuando se entere la Audiencia Nacional", "Es increíble como Justin ha viajado al País Vasco para aprender sobre ETA y hacer una canción sobre ello", "Todo es ETA, hasta Justin Bieber" u otros más ácidos como "La nueva canción de Justin Bieber es la boma" o "No había visto un bombazo tan grande desde lo de Carrero Blanco"; son algunos de los muchos que pueden leerse en Twitter.