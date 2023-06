Merche y Àlex Casademunt: cuánto tiempo estuvieron juntos y la canción que le dedicó

Hace más de dos años que Àlex Casademunt sufrió el accidente de tráfico que le costó la vida. Al ser un suceso tan inesperado, provocó mucha tristeza en sus familiares, amigos y fans, aunque también entre sus exparejas. Una de ellas fue Merche, con la que mantuvo una relación hace casi 20 años.

Después de romper, no dejaron de hablarse sino que siguieron siendo grandes amigos, lo que ha supuesto que cada año se acuerde de él y le dedique unas bonitas palabras.

Cuánto estuvieron juntos Merche y Àlex Casademunt

Merche y Àlex se conocieron cuando el cantante salió de Operación Triunfo. Las carreras de ambos despegaban y surgió el amor. Estuvieron juntos durante cuatro años y rompieron en 2007, pero al acabar siguieron siendo amigos.

Ella ha sido bastante discreta sobre los detalles de esta relación, aunque hace unos años habló sobre eso en una entrevista y confesó que se tatuó su inicial: "Me he quitado la inicial de Àlex, mi exnovio. Mientras me lo hacía ya sabía que me lo iba a borrar. Muchos fans se hicieron el mismo tatuaje y ahora también se lo han quitado".

Ha habido muchos rumores sobre el motivo de la ruptura, como infidelidades o diferencias de edad, sin embargo, no hay ninguna confirmación.

'Este lunes', la canción de Merche a Àlex Casademunt

Cuando se cumplió un año de la muerte del cantante, Merche lanzó Este lunes, una canción homenaje hacia él y que formó parte de su disco 20 Conmigo.

“Estaba sacando la melodía y cuando falleció Álex, le di forma para que fuese mi pequeño homenaje hacia él. Cambié todo el concepto, porque hasta la producción y los arreglos están basados en su personalidad... Y yo lo que quería era contar mi historia con él" confesaba Merche a LOCen una reciente entrevista. “Simplemente es un "te quiero". Es un "no te has ido, estás aquí conmigo y te siento". En resumen, lo que siento”, proseguía la cantante.

Un año antes, cuando aun se estaba fraguando la canción, la gaditana declaró al diario ABC que Este Lunes se trataba de una carta de despedida a Álex Casademunt: “Es una canción hecha por y para él. Cuando éramos pareja hicimos una canción juntos y ahora siento que está grabando conmigo. Será mi carta de despedida”.

Letra de 'Este lunes', la canción de Merche

Este lunes nos vimos

Han pasado algunos años desde que tú y yo rompimos

Y de nuevo tu mirada, como la primera vez

Hizo trampas y dejé

Que tus ojos me besaran, mmh-mmh

Después de los besos

En seguida comenzamos a contarnos

Nuestra vida lejos

Bromeamos todo el rato

Sin importarnos el tiempo

Y desde entonces yo solo te pienso

Y te siento

Y me acabas de llamar

Perdona, no he podido contestar

Y no dejo de temblar, porque

Si miro atrás, he querido con locura

Pero como a ti, no he querido nunca más

Y ahora sé qué sientes tú

Porque tú nunca te has ido

Te has quedado aquí conmigo

Si vuelvo a verte

Y te cuento lo que siento, y no es lo mismo

Que tú sientes

Volverán de nuevo mil demonios a mi mente

Y me da tanto miedo

Que prefiero volver a perderte

Llaman a la puerta, y aquí estás

Conozco esa mirada que quiere besar

Y no dejo de temblar, porque

Si miro atrás, he querido con locura

Pero como a ti, no he querido nunca más

Y ahora sé qué sientes tú

Porque tú nunca te has ido

Te has quedado aquí conmigo

Y si miro atrás, he querido con locura

Pero como a ti, no he querido nunca más

Ahora sé qué sientes tú

Porque tú nunca te has ido

Te has quedado aquí conmigo

Oh-oh, uoh-oh-oh-oh

Porque tú nunca te has ido, te has quedado aquí conmigo

Te has quedado aquí conmigo