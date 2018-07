Miley Cyrus besa a Katy Perry en un concierto Los Ángeles

Miley Cyrus no deja de sorprendernos desde que inició su gira Bangerz Tour. Después de recrear una felación a un falso Bill Clinton o de comerse el tanga de una fan, ahora nos deja una imagen a recordar.

Miley Cyrus se encontraba interpretando su último single Adore you en su concierto en el Staples Center de Los Ángeles cuando vio cerca del escenari a Katy Perry, que había ido a verla. Miley no dudó en bajarse y acercarse a la intérprete de Dark horse para plantarle un beso en los labios.

Lo más gracioso fue cuando acto seguido dijo: "I just kissed a girl and I really liked it" haciendo referencia a uno de los primeros éxitos de Katy Perry.