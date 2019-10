Miley Cyrus desata la polémica: "Pensé que era gay porque los hombres me parecían malos"

Miley Cyrus ha protagonizado una retransmisión en directo junto a su pareja Cody Simpson , donde cargó contra su ex marido Liam Hemsworth , con quien ha compartido casi 10 años de relación. Además, añadió una frase que ha molestado (y mucho) al colectivo LGTB: "Pensé que era gay porque los hombres me parecían malos".

El pasado mes de agosto saltaba a la luz el divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una ruptura que llegaba ocho meses después de haberse dado el 'sí quiero'.

En sus casi 10 años años de relación, la pareja había protagonizado varias idas y venidas, pero nunca había llegado tanta sangre al río como ahora. La pareja ha cruzado varias acusaciones en público, sobre todo por parte de la cantante, que en un principio aseguró que quería mantenerse al margen.

Ahora, después de un breve romance con Kaitlyn Carter, Miley Cyrus sale con Cody Simpson, con quien compartía amistad desde hace años y que ahora se ha convertido en su media naranja. Junto a él, la cantante ha protagonizado una retrasmisión en directo por Instagram donde ha cargado contra su ex pareja, de la que asegura que "no es buena persona".

La cantante también ha tenido palabras para Cody Simpson: "Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda", y sigue: "Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no os rindáis. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos". Esta frase ha despertado las críticas de la comunidad LGTB.

Miley Cyrus ha asegurado en varias ocasiones que su ruptura no va a condicionar su vida. "No pienso recluirme y tener citas en casa porque no es divertido y porque me siento extremadamente incómoda, me pone en una posición vulnerable. Quiero poder hacer algo con quien estoy saliendo y no estar metida en casa sin nada más que hacer que ver Netflix en el sofá", contaba en redes.

"Soy mayor y tomo decisiones como una persona adulta conociendo la verdad, los detalles, la realidad. La gente solo 'sabe' lo que ve en Internet. A los hombres, sobre todo a los de éxito, nunca se les acusa de ser 'unos putones'. Pasan de una mujer joven y guapa a la siguiente y la mayor parte del tiempo sin consecuencias. Se les califica de 'leyendas', 'robacorazones', 'donjuanes'... mientras que a ellas se les llama putas o guarras", finalizaba.