Miley Cyrus y Cody Simpson pasan por el estudio de tatuajes para ¿sellar su amor?

Tan solo dos semanas después de que Miley Cyrus rompiese su relación con Kaitlyn Carter, la cantante fue fotografiada besándose con Cody Simpson. Cansada de que todo el mundo hable y especule sobre sus relaciones tras su divorcio con Liam Hemsworth, la cantante aseguraba en sus redes sociales que no se iba a quedar en casa llorando. "Me niego a encerrarme en casa. Quiero compartir una actividad con quien salga y no estar recluida".

Así, después del ¿provocativo? vídeo de Miley y Cody besándose con el filtro de Jocker, parece que la pareja ha hecho una visita al estudio de tatuajes, donde cada uno se ha hecho un diseño distinto.

Miley ha elegido el diseño de un corazón atravesado por una daga donde se puede leer 'ROCK N ROLL HEART' y probablemente haga referencia al amor de la cantante por ese estilo musical. Cody, por su parte, decidió tatuarse una calavera al estilo pirata.

Aunque muchas parejas han decido sellar su amor con un tatuaje que los une -como Sophie Turner y Joe Jonas-, parece que Cody y Miley lo han hecho por el simple amor por la tinta y las agujas.

Además del corazón, Miley aprovechó su visita al estudio para dibujarse un 92 en la nuca, año de su nacimiento.