Miley Cyrus se ríe de las chicas acosadas por Terry Richardson

'Terry me tocó' . Con este mensaje junto con la cara del famoso fotógrafo luce Miley Cyrus su nueva camiseta. Algo completamente desafortunado teniendo en cuenta que Terry Richardson ha recibido varias denuncias de modelos jóvenes y menos conocidas acusándolo de acoso sexual.

Ya sabemos que Miley Cyrus y Terry Richardson son íntimos amigos, que a la cantante le gusta mucho desnudarse para él y que le ha hecho inumerables sesiones de fotos.

Pero cuando se trata de temas tan delicados como el acoso sexual, Miley debería mantenerse al margen. Ya es conocido por todos que el famoso fotógrafo puede ser muy amigo de diferentes celebridades pero las que no son tan famosas han sufrido el abuso de poder de dejarse fotografiar por alguien con renombre.

Son varias las modelos menos conocidas y más jóvenes que han denunciado al fotógrafo por acoso sexual y por temas como éste otras cantantes como Lady Gaga evitó publicar el vídeo de Do what u want, dirigido precisamente por Richardson.

Pero Miley Cyrus parece estar por encima de todo y ha decidido burlarse de estas chicas luciendo una camiseta con la cara de su amigo donde se puede leer 'Terry me tocó' dejando bien clara su poca sensibilidad con el tema.