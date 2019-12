Miriam Sánchez muestra cómo ha cambiado su cuerpo 4 meses después de su cirugía estética

Después de estar desaparecida de la televisión desde 2013, Miriam Sánchez reapareció en un plató de televisión totalmente cambiada después de someterse a una operación de cirugía estética.

Durante el programa, la ex actriz porno explicó los duros problemas por los que había pasado en los últimos años y que desencadenó en una fuerte depresión, adicciones y por una relación tóxica por la que hacía ayunos de 3 días para mantener su figura.

Para revelarse y terminar con esta relación, Miriam confiesa que dio un giro radical a su vida: se rapó el pelo, se empezó a tatuar y a comer de forma poco saludable. Lo que hizo que engordase 15 kilos.

Para recuperar el control de su vida, la ex colaboradora de televisión se sometió a una operación de cirugía estética para eliminar la grasa. Algo de lo que pareció arrepentirse poco después ya que confesó que tenía un elevado coste que no solo le obligó a vender su coche, sino a ofrecerse a firmar autógrafos, DVDs y hacerse fotos con fans a cambio de dinero.

Pero parece que el resultado ha valido la pena. Cuatro meses después, Miriam ha publicado un par de imágenes comparando el antes y el después de la operación, donde puede apreciarse como ha perdido peso y su cuerpo está mucho más tonificado.

"Pues bien mona que estoy. Deje la coca-cola , fritos, salsas y de escuchar peña que me toca tol coño", escribe en la primera publicación donde se le ve de frente, mientras que en la que se le ve de espaldas dice: "No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ y coño me han operado, pues claro . Los mejores de Madrid. 8 kilos menos".