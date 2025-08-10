La moda española conquista a Justin Bieber en su próximo proyecto

Tras unos años complicados alejado de la música, aunque no por ello del foco mediático, Justin Bieber ha vuelto más fuerte que nunca. Un séptimo álbum lanzado sin previo aviso y un ambicioso proyecto empresarial que promete revolucionar la moda urbana, le han vuelto a colocar como una joven promesa.

Habiendo dado por acabada la carrera profesional del artista después de cuatro años de inactividad, Bieber sorprendió al mundo con el lanzamiento de su álbum más personal SWAG. Compuesto por 21 canciones, este inesperado disco alcanzó en tan solo 24 horas 74 millones de reproducciones en Spotify. Y es que, si con algo cuenta el canadiense, es con un ejército de fans que siempre están presentes para apoyarle.

En paralelo con su vuelta al estudio, Bieber se ha marcado un "Hailey" y se ha propuesto revolucionar el mercado, pero en su caso, no con una marca de cosmética como Rhode skin, sino con una empresa de ropa estilo streetwear.

Así es Skylrk, con vínculo con la moda española

A diferencia del lanzamiento sorpresa de SWAG, Skylrk —nombre de su marca— se ha cocinado a fuego lento. Son varios los meses que llevamos viendo al artista subir stories y posts de algunas de sus prendas, tanto en su cuenta personal como en la de la propia marca.

Desvinculado desde 2019 de Drew House, la marca que respondía bajo el icónico logo de una cara sonriente amarilla, el cantante ha vuelto a apostar por el mundo de la moda.

Por lo que parece no se va a limitar a sus propios diseños, sino que podría contar con otras grandes marcas del sector, como es el caso de Scuffers, marca de la que se vieron zapatillas y abrigos en los vídeos publicados de los shootings.

Captura de pantalla del shooting de la marca de Justin Bieber | Daniman.jpg

Captura de pantalla del shooting de la nueva marca de Justin Bieber | Damian.jpg

.Aunque esta noticia no nos ha pillado tan desprevenidos: Justin Bieber ha vestido públicamente varias veces con la marca española, tal y como le vimos con Brennan Jones y además, en sus últimas fotos publicadas en X también lucía una de las camisetas de la firma madrileña, y, ya sabemos que Justin Beber no publica nada de casualidad.