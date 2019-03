Mónica Naranjo confiesa su experiencia sexual más desastrosa

Mónica Naranjo está de celebración, ya ha cumplido 25 años de carrera profesional y lo ha celebrado en El Hormiguero. Para la ocasión, la artista lanzará en vinilo su primer disco (1994), reeditado y con un cortometraje, Mes Excentrités saldrá a la venta en octubre. Además, Naranjo comenzará un nuevo programa para televisión llamado ''Mónica y el sexo''.

La cantante catalana tiene varios proyectos en mente, pero aun así este último año ha sido duro para ella. Tras divorciarse de su pareja, Mónica Naranjo confiesa que ha pasado por una de las etapas más complicadas de su vida. Tras pasar tiempo con ella misma y algunos viajes, ha conseguido cerrar ese capítulo.

“Me separé en marzo. Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, pero luego me hice una capsulitis y cambié el chip”, le contó la cantante a Pablo Motos, “ pero no hemos venido aquí para sufrir, sino para ser felices”, terminaba de decir Naranjo.

Además, gracias al nuevo programa que presenta, ha viajado por varios países, algo que ha sido muy beneficioso para pasar el mal trago de su ruptura. Hablando de la temática del proyecto, la temperatura subió en el plató de El Hormiguero, el presentador y la cantante confesaron algunas de sus relaciones sexuales más desastrosas.

play

“¡Qué poco sabemos del sexo. No tenemos ni idea”, decía Mónica entre risas. A continuación, se animó a contar una anécdota que le pasó con su ex pareja. “Un día, con mi pareja, estaba en plena faena, me di cuenta de que él se estaba escurriendo por la cama. Entonces, le cogí y le puse en el centro de la cama”, un gesto que le pareció algo masculino a su pareja, “Se cortó el rollo, me dijo que era un marimacho”, confesó la catalana.