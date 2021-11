El monumental zasca de Paula Echevarría a David Bustamante por su nueva faceta de cocinero

Paula Echevarría ha retomado su agenda de eventos y presentaciones siete meses después de dar a luz a su segundo hijo, Miguel Jr.

La actriz volvía a formar una familia junto a Miguel Torres después de separarse de David Bustamante, quien fue su marido durante 12 años. Con él tuvo a su primera hija, Daniela, que ahora tiene 13 años. Su ruptura en abril de 2017 supuso un mazado para sus seguidores, ya que se trataba de una de las parejas más estables y consolidadas del papel couché.

Durante el photocall de un evento de Pantene, marca de la que Paula es embajadora, la prensa no pudo evitar preguntarle por la última aventura profesional de su ex: su participación en Masterchef. Bustamante se está descubriendo como un auténtico cocinillas. Ha llegado a la semifinal del programa, y eso que según él, antes "no sabía hacer un huevo".

"Ni un huevo frito, doy fe, ya podría haber aprendido antes", corroboraba Paula Echevarría, tirando de ironía, cuando la prensa le preguntaba por esta nueva "faceta" de cocinero. "No la sabía ni él", bromeaba la asturiana.

Su hermano Igor le enseñó a cocinar

El cantante ha reconocido que no sabía nada de fogones hace algunos años. Sin embargo, todo cambió cuando rompió su matrimonio y se convirtió en padre soltero. En ese momento, su hermano Igor fue imprescindible para echarle un cable en esas tareas domésticas en las que antes no reparaba.

"Cuando opté por separarme y me encontré siendo padre soltero, mi hermano fue el primero que me enseñó a hacer cosas, a cocinarle mi hija", decía en el programa, visiblemente emocionado. "Y eso se lo estaré eternamente agradecido. Porque esos son los detalles. Cuando tú no lo necesitas, alguien que esté ahí, alguien que llora contigo y alguien que tira y te hace subir para arriba. Y eso es mi familia", aseguró.