Los esfuerzos de Paula Echevarría para recuperar su figura tras tener a su segundo hijo: "Me está costando"

Cinco meses han pasado desde que Paula Echevarría dio a luz a su segundo hijo, Miguel Torres Jr, que llegaba al mundo doce años después que su hermanita Daniela.

A sus 44 años, la influencer se convertía en madre por segunda vez, lo que suponía volver a enfrentarse a las consecuencias de un embarazo: aparición de estrías, subidas de peso, problemas para conciliar el sueño, etcétera.

Desde el pasado mes de abril, la influencer ha estado esforzándose por recuperar la figura que lucía antes de quedarse embarazada. Para ello ha dedicado grandes esfuerzos a hacer deporte y ejercicios con los que, poco a poco, pretende eliminar los kilos que ganó mientras el pequeño Miki estaba en su vientre.

Por su parte, India Martínez también ha explicado que el confinamiento le ha pasado factura a la hora de subirse a la báscula. La cantante, deseosa de "volver a estar en forma, ágil y fuerte", compartía un vídeo en la que se la ve haciendo abdominales en el gimnasio. "Me voy a proponer un reto, lo conseguiré?", preguntaba a sus seguidores.

Con toda la naturalidad del mundo, Echevarría le dejaba a la artista un simpático comentario que dejaba en evidencia que la influencer también está preocupada por los kilos de más. "No hables de retos. Mi reto se llama Miki y no veas lo que me está costando volver a mi yo de antes", decía la asturiana, a lo que Martínez respondía: "Tiene muchísimo más mérito el tuyo, amiga. Pero verás que lo consigues, más estupenda no puedes estar".

"25 kilos en 9 meses"

No es la primera vez que Paula Echevarría habla sin complejos del aumento de peso. La influencer no escondió en ningún momento que había pecado de golosa durante este segundo embarazado e incluso pedía disculpas a su ginecóloga por las tardes de "sofá, pijama, serie y chuches".

También ha confesado que el metabolismo no le acompaña -ya que le pasó algo parecido en su primer embarazo- pero lo cierto es que Echevarría no ha dejado de esforzarse para mantenerse saludable y poder recuperar poco a poco su figura. "Es lo que tiene plantarse 25 kilos en 9 meses... No hay relleno ni bótox que lo mejore", le respondía Paula a la actriz Natalia Verbeke cuando esta apuntó que parecía que tenía "15 años" tras publicar un selfie con varios filtros.