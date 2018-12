Morirás de amor con la foto que ha publicado Luis Fonsi para celebrar su “día favorito del año”

Luis Fonsi: "No he viajado tan lejos para perder en 'La voz" / antena3.com

Para Luis Fonsi el 20 de diciembre es una fecha que, tal como él mismo ha dicho, le cambió la vida. Es el día en el que nacieron sus hijos Mika y Rocco, aunque en años separados.

Así lo ha explicado el coach de La Voz compartiendo una entrañable foto en la que aparecen los dos pequeños muy sonrientes en el sillón que ocupará su padre durante el programa, frente al famoso pulsador.

"Diciembre 20... una fecha que cambio mi vida...dos veces! Mis dos tesoros son tan especial y se aman tanto que quisieron nacer el mismo día. No se que he hecho en esta vida para merecer tanto amor. 12/20, lo llevo tatuado en mi piel y en mi corazón. Feliz cumpleaños Mika y Rocco, los amo con toda mi alma. 🎂💗💙 🎯#MiDiaFavoritoDelAño", escribe el cantante junto a la imagen que ya supera los 100.000 'me gusta' en tan solo unas horas y acumula más de 1.000 comentarios de sus seguidores.

