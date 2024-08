Se desvela el motivo de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Te interesa El motivo por el que Aitana y Sebastián Yatra seguirán unidos

"A veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", fueron las palabras que dijo Aitana durante uno de sus últimos conciertos en Vigo, desatando un sinfín de rumores sobre una posible ruptura con Sebastián Yatra.

A los pocos días, saltaba la noticia: los familiares y amigos de la cantante catalana ya habían sido informados de que la pareja había terminado.

Para despejar un poco de luz sobre el asunto, el Maestro Joao ha acudido al plató de YAS Verano, desvelando el motivo por el que Yatra dejó a Aitana. "Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos", ha explicado.

"Cuando llega el día siguiente, ella llega destrozada. Él le dice que rompe la relación, pero no le da ningún motivo. El motivo me parece a mí que venía de México, Nueva York, París y ahora está en Madrid. Eso se lo digo yo a Aitana, ahora está en Madrid", ha aclarado Joao, haciendo referencia a una posible infidelidad del colombiano.

La susodicha habría sido Bu Cuarón, la cantante mexicana de 20 años e hija del cineasta Alfonso Cuarón.

Aitana no quiere saber nada de Sebastián Yatra

Según ha contado el colaborador del programa, el problema durante su segunda oportunidad fue que él no estaba tan implicado en la relación como ella: "Cuando vuelven hace dos meses, ella se ha entregado al 1000, pero él no. Siempre ha tenido el piececito fuera de la relación. A él le gusta el salseo".

Aitana no se tomó nada bien la noticia de la ruptura e incluso llegó a dejar claro que jamás quiere volver a oír de su ex: "No pienso volver con él en mi vida. No volvería con él en mi vida".