El motivo por el que Robbie Williams no actuó en la coronación de Carlos III

Robbie Williams está experimentando un resurgimiento de su popularidad gracias al estreno de Better Man, la película en la que el cantante, interpretándose a sí mismo a través de un mono creado por CGI, narra su trayectoria desde un punto de vista autobiográfico. Un lanzamiento con el que el autor de Angels ha vuelto a la primera línea de la actualidad y por el que está concediendo decenas de entrevistas por todo el mundo.

La última de ellas se ha producido en el show estadounidense Watch What Happens Live with Andy Cohen y su presentador no ha tenido ningún reparo en preguntar sobre uno de los hechos más sonados de los últimos años alrededor del artista: su negativa a participar en la coronaciónde Carlos III como rey de Reino Unido.

La histórica cita tuvo lugar el 6 de mayo de 2023 y, entre los actos festivos de un acontecimiento de tal relevancia, se llevó a cabo la actuación de Lionel Richie y Katy Perry, que cantó sus éxitos Roar y Firework, ambos como embajadores de la entidad caritativa The Prince's Trust. Un evento en el que también participaron otros artistas como Andrea Bocelli, Take That, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings o Alexis Ffrench.

A pesar de todo, Robbie Williams, uno de los cantantes más importantes del país durante las últimas décadas, no formó parte de la nómina de artistas. "Estaba trabajando. Tenía algo que no pude cancelar por dinero y contratos", ha explicado.

Hay que recordar que el autor de Rock DJ lleva años vinculado a la familia real británica, desde que conociese en 2011 a Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, a bordo de un yate. De hecho, su hija Theodore fue la encargada de llevar las flores en la boda de la princesa Eugenie con Jack Brooksbank en 2018.

Robbie Williams se unió, así, a la lista de artistas que no formaron parte de las celebraciones a pesar de haber sido invitados como Adele, Elton John, las Spice Girls o Harry Styles.